Media sanción a ley que revela el costo total de los créditos

El proyectista, senador (ANR) Derlis Osorio, explicó que el objetivo de la ley es que las entidades prestadoras de algún tipo de financiamiento muestren de forma obligatoria a los clientes todos los conceptos que les serán aplicados a la hora de tomar un crédito. El costo total del crédito saldrá de la suma en términos porcentuales anuales de la tasa de interés, las comisiones, los gastos por servicios y cualquier otro recargo que fueren percibidos por el proveedor, exceptuando impuestos.

La Asociación de Bancos del Paraguay había solicitado que se elimine del alcance de esta ley los créditos hipotecarios, debido a que este tipo de préstamos implica costos de tasación por propiedades.

Sin embargo, Osorio dijo que no lo hicieron porque el cliente de este tipo de instrumento precisa tener toda la información para poder compararlas entre las distintas ofertas del mercado.

Por su parte, Cristian Heisecke, miembro de la Asociación de Entidades Financieras del Paraguay (Adefi), consideró que la ley es positiva puesto que permitirá obligar a los sujetos que no están alcanzados por la verificación del Banco Central, como son las casas de crédito, a revelar los costos reales que aplican a sus clientes.

“Esto va a traer transparencia sobre los no regulados, no se va a topear nada, solo se mostrarán los costos totales de los productos. Será clave la educación financiera y que se verifique el cumplimiento para que no sea letra muerta”, opinó.