MEC retiene salarios de casi 3.000 docentes por falta de documentos

Una de las denuncias sobre la presentación de declaración jurada la hizo el mismo Petta a través de las redes sociales.

Aseguró que el supervisor de Luque, Máximo Méndez Galván, realizó una declaración jurada sin indicar a la persona que ocuparía el cargo docente que se solicitaba.

“Se nombra a una persona sin concurso, cuyo título es de bachiller y consecuentemente sin matrícula docente”, apuntó en las redes el titular del Ministerio. Agregó que hay 291 casos que son similares, como ya había anunciado días atrás, pero todavía no brindan la lista de más afectados.

Anteriormente, desde la cartera educativa dieron a conocer el caso de 84 políticos planilleros entre parlamentarios, concejales e intendentes, quienes presuntamente cobran rubros docentes pese a no asistir a las aulas.

Reclamos. Los sindicatos de educadores denuncian que los salarios de casi 3.000 personas fueron retenidos de manera irregular, pues no se aclara el motivo pese a que no prestaron declaración jurada.

“No avisaron que se procedería a la incautación de salarios a partir ya del mes pasado. Hay un ambiente de incertidumbre”, lamentó la dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Marta Amarilla.

Para la sindicalista, se tendría que informar antes a los profesores que sufrirían esta presión justamente a semanas del cierre del año escolar.

“Hoy los docentes deben dar repasos, tomar evaluaciones, trabajos prácticos y elaborar montón de planillas, pero andan por la Contraloría o por el MEC para solucionar este impasse”, agregó Amarilla.

Intentamos consultar sobre la retención de salarios al director de Talento Humano, Jorge Martínez, en horario de oficina, pero alegó que se encontraba en una consulta odontológica.

Se nombra a una persona sin concurso cuyo título es de bachiller y consecuentemente sin matrícula docente. Eduardo Petta, ministro de Educación.

Los docentes tienen muchos papeleos en estos últimos días, no necesitan un quebranto más porno cobrar sus salarios. Marta Amarilla, dirigente de la UNE.



Denuncian que 300 ganadores de concurso no son nombrados

El nombramiento de más de 300 profesores que ganaron un concurso público el año pasado y desde entonces permanecen en el Banco de Datos de Elegibles, está siendo retenido por la cartera educativa, según denuncian el Sinadi, la Fep y la Une, los tres gremios de profesores con mayor cantidad de asociados.Los dirigentes sindicales remitieron misivas dirigidas al ministro de Educación, Eduardo Petta. Alegan que incluso los maestros ya se encuentran trabajando en aula, pero de manera ad honorem.

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó que los cargos están vacantes y que por normativa corresponde que asuman quienes ocupan puestos en el banco de elegibles, que sería una lista de espera para quienes obtuvieron puntajes, pero quedaron relegados por otros pares por algún motivo.

El titular del Sinadi, Miguel Marecos, consideró de injusta la medida, teniendo en cuenta que los educadores ya vienen esperando sus nombramientos por un año desde que ganaron el concurso en el 2017. Aguardan respuesta de parte del secretario de Estado.

Concejales plantean querella contra Anticorrupción del MEC

Querellas criminales contra la Dirección Anticorrupción del MEC por la denuncia de la existencia de 84 planilleros, entre intendentes, concejales y parlamentarios de todo el país, se plantean algunos políticos. Esto, según lo que declaró el titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, quien aseguró que en algunos casos los concejales tienen sesiones cada quince días o por las noches, por lo que no se ausentan en las escuelas.

La Dirección Anticorrupción de la cartera, a cargo del abogado José Casañas Levi, lidera la investigación de planilleros que tienen en su poder rubros docentes, pero no asisten a ninguna institución educativa u otra dependencia ministerial.Uno de los que supuestamente no formaron parte de los planilleros es el concejal de San Bernardino, Pedro Anastasio Acosta, quien tiene sesiones en la Junta los miércoles, desde las 18.00. Asimismo, está la concejala de Altos, Claudia Martínez de Vera, quien sesiona una vez a la semana desde las 18.30 en su localidad. El edil de Yabebyry, Misiones, Nelson Brizuela, participa de las reuniones de la Junta, apenas cada 15 días los viernes, desde las 18.00.

Desde la cartera educativa alegan que la lista se presentó por la inconsistencia laboral al no encontrar planillas de asistencia en las instituciones educativas, donde figuran estos rubros. Los políticos aducen además no recibir aún las notificaciones de sumario, pese a que este procedimiento ya fue anunciado por la entidad.