MEC registra 20 denuncias de abuso sexual en escuelas

En menos de tres meses desde el inicio de clases ya superaron las cifras de todo el año pasado, donde se dieron 9 sucesos de abuso sexual.

Se suman 9 casos de acoso sexual en colegios y otros 15 de acoso escolar en este 2022, donde los chicos y chicas regresan a las clases presenciales luego de dos años de pandemia del Covid-19.

También se dio una denuncia por embarazo y 21 denuncias de maltrato físico, verbal y sicológico.

Las cifras son parte de los registros del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que solo el año pasado registró en sus archivos 1.579 denuncias de abuso sexual a la niñez y adolescencia durante el 2021.

“Vemos con preocupación estos casos porque el acoso escolar empieza cada vez a edades más tempranas”, lamentó la directora de Niñez de Educación, Sonia Escauriza.

Explica que en años anteriores, los casos de bullying se generaban mayoritariamente en la Media o en el tercer ciclo de la Escolar Básica.

Pero ahora, advierte, se da desde el preescolar y el primer grado.

“Creemos que la pandemia trajo también algunas cuestiones. Vemos menos paciencia en los casos que tomamos y que denuncian desde las instituciones educativas. El trato también está cambiando según lo que verificamos”, lamentó la funcionaria.

LOS PRIVADOS. En las instituciones educativas de gestión privada se registran más casos desde el 2021, siempre de acuerdo con el reporte del Ministerio. “Hay muchos casos en los colegios privados y las denuncias muchas veces no nos llegan primero, van a otras instancias incluso a comisiones del Congreso Nacional”, expresa Escauriza. El suceso en el colegio privado donde denunciaron un abuso sexual llegó al Ministerio Público antes que al MEC. Desde la entidad educativa denunciaron que el colegio no avisó sobre el caso. Incluso, notificaron el caso como acoso escolar y no como abuso sexual.

El protocolo que rige para actuar ante casos de este tipo establece como una primera medida la notificación a dependencias superiores de la cartera estatal.

DENUNCIA. El MEC presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre la actuación de las autoridades del colegio. El titular, Nicolás Zárate, repudió la situación.

El acoso escolar se da a edades más tempranas después de la pandemia. Muchos casos son de colegios privados. Sonia Escauriza, directora de Niñez del MEC.