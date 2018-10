MEC quiere USD 21 millones más para triplicar el gasto en seguro médico

Las autoridades de la cartera de Estado explicaron que el monto neto proyectado para el año próximo es de G. 7,2 billones, de los cuales el 86,1% será financiado con recursos del Tesoro (Fuente 10), 13,2% con recursos institucionales (Fuente 30) y el restante 0,7% con el crédito público (Fuente 20).

El ministro de Educación, Eduardo Petta, insistió en que ese monto es insuficiente para las necesidades que deben afrontar en el 2019, por lo que pidió a los legisladores una ampliación de G. 127.000 millones (USD 21,5 millones al cambio actual).

El secretario de Estado explicó que con esta nueva adenda podrán crear 2.596 nuevos rubros docentes de categoría L y costear 146.770 horas cátedras del rubro Z.

Asimismo, ese aumento le permitirá triplicar el monto del seguro médico privado para otros 5.233 funcionarios administrativos, pasando de un monto de G. 300.000 per cápita a los G. 1.000.000.

Justificación. El ministro de Educación insistió en que la creación de los nuevos rubros docentes permitirá descomprimir los conflictos por las tomas de instituciones educativas, las que totalizan 11 en lo que va del año.

Indicó que estas medidas de fuerza se dieron justamente en reclamo por la falta de maestros en aula, lo que impide avanzar en el desarrollo de clases y, por ende, en el desarrollo del país.

Aclaró que la creación de 2.596 nuevos rubros no implica la contratación de 2.596 nuevos docentes, sino que pueden darse situaciones en las que un mismo profesor pueda dar clases en dos turnos diferentes, tal y como la ley les permite actualmente.

En cuanto a los seguros, mencionó que con G. 300.000 no se puede tener una atención de calidad, haciendo énfasis en casos de funcionarios con enfermedades graves que no tienen recursos para costear terapias u otros tipos de gastos extras.

Consultado sobre si este pedido de adenda fue consensuado con el ministro de Hacienda, Benigno López, respondió en negativo.

“Yo sé que esto no le va a gustar a Benigno, él pidió que respetemos el anteproyecto. Pero ahora que asumimos nos dimos cuenta de las inmensas necesidades y creo que hay que ir pensando en priorizar la educación, hoy ni siquiera llegamos al 7% del PIB que nos dicen las normas”, expresó.

Remarcó que “tranquilamente” este pedido de ampliación puede ser financiado elevando al tope legal el impuesto al tabaco, ya que según la ley aprobada este año el límite máximo es del 22%, pero Hacienda solamente aplicará una tasa del 18%.

En ese sentido, dijo que insistirá ante el presidente Mario Abdo Benítez y ante el Consejo de Ministros para ampliar el arancel que pagan las tabacaleras y no descartó impulsar igual medida en el sector de las bebidas alcohólicas.

El titular de Educación se comprometió también a controlar rigurosamente con su equipo la correcta utilización de los rubros docentes y del seguro médico, con el propósito de evitar abusos. Además, manifestó que mediante controles internos están buscando recortar gastos superfluos e irregulares.

“Hay otros con verdaderos seguros vips”

El ministro de Educación, Eduardo Petta, señaló que el aumento del seguro médico privado de G. 300.000 a G. 1.000.000 abarcará solamente al 5% del plantel de funcionarios de la cartera.

Remarcó que se tomó esta determinación porque consideran que con G. 300.000 que se abona actualmente al personal administrativo, no se pueden cubrir los gastos de enfermedades graves como el cáncer, lo que implica un peso extra a los enfermos.

En ese sentido, indicó que la mayoría de los funcionarios que se verían beneficiados con esta adenda ganan en promedio G. 2.200.000, lo que equivale a casi lo mismo que el salario mínimo vigente.

“Hay muchas desigualdades hoy en día y no me quiero quejar, pero hay otros ministerios que tienen verdaderos seguros vips, seguros muy elevados y encima con reaseguros internacionales.

Con esto nosotros queremos darles un seguro digno a nuestros funcionarios”, expresó.

Además de Educación, las entidades que pidieron aumentar sus presupuestos por encima del proyecto del Ejecutivo son Defensa, Senad, Relaciones Exteriores y el Indert.