MEC pide ser flexibles con uniformes ante ola de calor

Además, expresa que ser flexibles en el uso del uniforme es una medida que también debe tenerse en cuenta cuando el calor es extremo, así como se establece en días de mucho frío.

“En el caso del calor no hablamos de no usar uniforme o de permitir otro tipo de prendas, pero se puede evitar el uso del uniforme de gala, que incluye camisas, saco y corbatas, a no ser que no pueda evitarse cuando hay ciertos eventos en la escuela”, explica Escauriza.

ENTRENAMIENTOS. En el caso de Educación Física, se pide que no se realicen ejercicios bajo el sol en horarios de intenso calor, sobre todo entre las 10.00 y las 17.00. Tomar recaudos si estos ejercicios se ejecutan al aire libre sin protección de tinglados o sombras de árboles.

En cuanto a la hidratación, lo recomendable son dos litros diarios de agua; tres frutas y dos verduras de diferentes colores cada 24 horas.

Ante los constantes cortes de la energía eléctrica, que en la semana afectaron a por lo menos tres escuelas públicas de Central, Escauriza pide una organización prudente dentro de los centros educativos.

“Si no hay lugar adecuado en corredores o patios, se pueden adelantar materias que pueden realizarse al aire libre (no bajo sol directo), como Educación Física”, dice.



