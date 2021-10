MEC dice que USD 5 millones del almuerzo escolar van para el 11%

Gabriel Espinola, OTEP 04-10-2013 Photo by Walter Franco Ultima Hora

Los educadores rechazan el reajuste propuesto y exigen cumplir el acuerdo generado en el 2016 y que sea del 16%. Este incremento debe darse en cuatro etapas de un porcentaje de 16% cada una, de las cuales faltan todavía dos.

“Son más recursos que se sacan de otro lado en educación para poner en salarios, y lo que nosotros estamos necesitando y estamos negociando es para reparación de aulas, kits escolares y alimentos”, manifestó Stark en R800AM.

Proporción. De acuerdo con el funcionario, el 90% del presupuesto educativo va a salarios de docentes. La entidad cuenta con más de 74.000 educadores en todo el territorio nacional.

El dato tiene una diferencia con el reporte que dio recientemente el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, cuando confirmó el 11% para los educadores.

En ese entonces, aseguró que el 87% de recursos del ministerio van al pago mensual de los profesores.

Desde el MEC confirmaron igualmente que descontarán el salario de los maestros y maestras que no acudieron a las aulas y se manifestaron en la capital y otros puntos. Finalmente, el fin de semana los maestros decidieron normalizar las clases desde hoy, pero con la advertencia de que insistirán en su reclamo.

El anuncio de descuentos recordó a los dirigentes gremiales una decisión que tomó en su momento la ex ministra Marta Lafuente, cuando descontaron compulsivamente, incluso a profesores que habían estado presentes en sus salas de clase y que denunciaron esta medida.

La movilización del sector hasta el viernes fue de 11 días, incluidas 5 jornadas de huelga de hambre de dirigentes de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP). Alumnos tomaron cuatro colegios públicos sumando su apoyo, reportaron desde la Unepy.

En paralelo, el sector privado también marcó nota la semana anterior cuestionando el daño que la huelga hace a los niños y jóvenes que pierden clases.

Rechazo. Para Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP – Auténtica, las declaraciones del director de Finanzas del MEC forman parte de una campaña que busca mover a la comunidad en contra del reclamo salarial.

“Nunca nos plantearon que nuestro pedido iba en detrimento de programas fundamentales como la alimentación escolar; hubiéramos rechazado una medida así desde nuestro gremio”, apuntó el dirigente.

Recordó que el Gobierno actual y en plena pandemia, ya recortó el 10% de todo el presupuesto para programas como la alimentación y los kits escolares entre el 2020 y este curso lectivo.

“Ahora nos quieren embretar a nosotros como si fuéramos los culpables de que el país invierta apenas el 3,4% de su PIB en educación; es algo que ya no se ve en ningún país de la región”, agregó.

Solo el año pasado, Educación obtuvo un recorte por un valor que superaba los G. 160.000 millones en rubros como la infraestructura escolar, alimentación y también en gratuidad.

Este año el reporte de los directores es que apenas recibieron uno de los dos desembolsos habituales en este concepto. La gratuidad se utiliza para compras como productos de limpieza, artículos de oficina e incluso insumos como computadoras o muebles para espacios como aulas, administrativos o bibliotecas.

Para el 2022, según el anteproyecto de presupuesto planteado por el ministerio, el nuevo tijerazo alcanza G. 146.000 millones. Los rubros más afectados son precisamente los de kits escolares y de gratuidad, además de rubros docentes.

Para paliar lo de los rubros, el ente solicitó ante el Congreso Nacional una adenda superior a USD 10 millones para la creación de cargos que están y estarán vacantes. Son aproximadamente 1.900 cargos de aula, siempre de acuerdo con los reportes oficiales.

Intención. El año pasado el ex ministro Eduardo Petta había propuesto a Hacienda que cubra los requerimientos de alimentación y de kits escolares para que pueda utilizarse de los Fondos de Excelencia para cubrir los reajustes a los docentes. Pero, la propuesta fue rechazada incluso por varios gremios del sector y finalmente no corrió.

“En todo caso lo que están haciendo desde el MEC es repetir un discurso pasado y desfasado de Petta”, lamentó Espínola.

El gremialista también insistió en que la falta de interés en más recursos para el sector se dio desde la aprobación de la ley de los Fondos de Excelencia, donde decidieron darles a los gobernadores e intendentes millonarios recursos que no son utilizados en la educación.

“Hay gobernadores que recién ahora comenzaron a repartir el alimento escolar, casi a fin de año y nadie dice nada, solo cuestionan nuestros pedidos”, afirmó.

El director general de Finanzas de la cartera, Óscar Stark, fue cuestionado apenas ingresó a la cartera educativa.

Los educadores decidieron el sábado que volverán a las clases virtuales y presenciales, sin embargo, no desistirán en sus peticiones, advierten que si no consiguen el 16% de aumento requerido, no descartan otra huelga.



