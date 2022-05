MEC debe licitar nuevamente obras tras impasse de firma

La larga espera seguirá debido a que la superproveedora estatal Engineering, la que había construido el famoso Puente de Ñandutí, fue inhabilitada por un año debido a las irregularidades detectadas por la Dirección de Contrataciones Públicas.

Según datos de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la cartera educativa, actualmente existe un “acuerdo verbal” entre las partes para rescindir el documento que firmaron inicialmente.

Recién una vez que se concrete la rescisión del acuerdo, el MEC podrá llamar a nuevas licitaciones para que empresas privadas ejecuten estos proyectos que se financian con los Fondos de Excelencia.

conflictos. Los dramas con contratistas de infraestructura escolar se dan con repitencia en las distintas administraciones de la entidad educativa.

Es la segunda vez en menos de dos años que anularán contratos para obras en establecimientos escolares.

A principios de este año ya rescindió firmas con otra superproveedora del Estado, Estructura Ingeniería SA (EISA), por supuestos retrasos en los trabajos que debió ejecutar.

Tanto Engineering como Eisa cuentan con denuncias por presuntamente tener conexiones cercanas con la familia del presidente Mario Abdo, en el caso de la primera; y con el vicepresidente y candidato a presidente Hugo Velázquez, en el caso de la segunda.

“Tenemos como un acuerdo de palabra con los representantes de Engineering para rescindir contrato, pero primero debemos organizar un avenimiento con la DNCP, todo en el marco de lo que dice la ley de contrataciones”, explicó el director de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MEC, Zoilo Benítez.

En capital, las obras no dieron palada inicial porque el municipio local no aprobó los planos presentados por Engineering. Los planos presentados por la compañía no concuerdan con ordenanzas.



Vamos a tener que licitar de nuevo para culminar obras o para iniciar las que todavía no tienen palada.

Zoilo Benítez,

director de la Uepp.