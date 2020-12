MEC busca un acuerdo con los docentes para clases híbridas

El marco rector para las clases híbridas, una especie de fusión entre las presenciales y virtuales, presenta mañana de manera oficial el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Así lo anunció días atrás el ministro de la cartera, Eduardo Petta, quien dijo que se reúnen con gremios docentes, estudiantes y padres de familia mañana. Los profesores mostraron sus dudas ante este sistema, sobre todo porque no cuentan con una propuesta clara de parte del MEC sobre cómo se llevará a cabo la iniciativa. La Unión Nacional de Educadores (UNE) indicó que ya este año se dieron situaciones por la falta de docentes catedráticos y rubros de horas cátedras en las instituciones educativas. “Nuestra preocupación por otra parte es que un docente que tiene 45 alumnos, pase a doblar su tarea al ir al colegio, impartir clases presenciales y luego en su vivienda seguir con la virtualidad”, había manifestado Roberto Villar, secretario general del sindicato. Los gremios coinciden en que estas dudas no fueron despejadas por el ministerio, además se niegan a conformar una mesa de trabajo con educadores para tratar sobre el regreso a las aulas en el curso lectivo que se viene. El ministro de Educación, Eduardo Petta, comentó que el regreso dependerá también de la realidad de cada institución educativa, los niveles de contagio a nivel de cada zona y los acuerdos. Lo mismo dijo sobre la vuelta a los establecimientos en noviembre pasado, cuando se aprobó que los del tercero de la media puedan acudir a las salas de clase. No obstante, este retorno de noviembre fue global y sin tener en cuenta los focos de contagios en cada distrito o departamento, donde en algunos casos iban en aumento en ese momento, como ocurrió en Cordillera. Más críticas La falta de planificación en la entrega de tareas impresas y virtuales de calidad, así como falencias en la titularidad del MEC con Petta al frente son algunos de los reclamos del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi). El gremio presentó su balance del año, en el que lamenta igualmente la falta de capacitación a los profesores en herramientas virtuales durante esta pandemia. En respuesta, desde el MEC aseguraron que capacitaron a casi todos los educadores del magisterio, alcanzando a 71.224 maestras, supervisores y directores, de un total máximo de 80.000, entre formaciones en plataformas y seminarios. “Estas estrategias fueron emprendidas en el marco del plan nacional de educación en tiempos de pandemia”, aseguran desde la cartera estatal en un comunicado.



