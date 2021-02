MEC adjudica reparación de aulas a empresa del puente de ñandutí

Aun mes de destaparse el cuestionado caso del puente de ñandutí, construido por la firma Engineering SA adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, ahora saltan nuevas licitaciones, esta vez otorgadas a la misma empresa por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por un valor total de G. 32.197 millones (USD 4.805.537 al cambio actual), para reparar parte de las 450 instituciones en riesgo de derrumbe y también para la adquisición de mobiliario escolar.

La firma privada tiene como lobista a Jorge López Moreira, cuñado del presidente de la República Mario Abdo Benítez. Para el MEC, Engineering ingresó como SA para equipar establecimientos y como Saeca para la reparación de obras de infraestructura educativa. En ambos casos los representantes legales que figuran son Eduardo Campos Cervera y Juan Andrés Campos Cervera, este último amigo de López Moreira y titular de la compañía. El monto máximo adjudicado a esta empresa por la cartera educativa para reparar aulas en mal estado en los próximos seis meses asciende a G. 19.052 millones, que serán financiados con el Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI). Los trabajos son para centros escolares de Misiones. Este medio intentó comunicarse con representantes de esta compañía, en el único número de línea fija que figura en la Dirección de Contrataciones, pero no hubo respuesta. El superfuncionario del MEC, Alejandro Duarte, tampoco contestó las llamadas de esta hoja a su teléfono celular. El hombre de confianza del ministro de Educación, Eduardo Petta, es a la par director general de Administración y Finanzas y también coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) de la cartera estatal. Esta unidad funciona como una entidad paralela a Educación y maneja todos los recursos provenientes del FEEI. Consultado sobre el tema en una conferencia de prensa ayer, el viceministro de Educación Básica, Robert Cano, dijo que desconoce el caso específico de Engineering. “Pero en esa licitación para reparar las obras que se encuentran en prioridad 1 y 2, que son las más urgentes, fueron adjudicadas varias empresas en todo el país”, agregó. La cartera encara 272 reparaciones de las 450 en este estado de riesgo. “Esperemos terminar las obras en todas las 450 en prioridad 1 y 2 para el año próximo o el siguiente. Luego el de todas las escuelas que tienen alguna necesidad”, manifestó Cano. La proveedora cuenta igualmente con una falta administrativa “leve” por parte de Contrataciones Públicas, donde aclaran que esto no le impide participar en licitaciones. Muebles Una licitación que llamó la atención desde un principio por sus costos es el de adquisición de mobiliario escolar para 822 establecimientos, donde Engineering fue adjudicada por un valor superior a G. 13.144 millones. El costo de muebles individuales para alumnos del segundo ciclo adjudicado a Engineering SA alcanzan G. 619.000 por unidad. De 25 ítems en esta licitación fueron adjudicados 11 a Engineering, llegando al mayor número entre las empresas oferentes. Esta licitación tuvo cuatro protestas de firmas privadas por el tipo de materiales de los muebles solicitados por el ministerio y que no se encontraban en el mercado local. Por la obra del puente se cuestionó el precio del mismo, USD 2 millones, además de su inclinación –que luego fue corregida por el MOPC– y su diseño, donde expertos del bordado guaraní cuestionaron su diseño nada parecido al producto artesanal.



Muebles. Además le otorgaron otra licitación de mobiliario escolar por G. 619.000 cada uno.



RECURSOS. Casi USD 5 millones es el total sumado a la firma vinculada a amigos del cuñado de Abdo.



Para las obras de reparaciones escolares fueron adjudicadas varias empresas en todo el país. Desconozco el caso particular.

Robert Cano,

viceministro de Educación Básica.