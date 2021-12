“Me sorprendió su llamado”

Víctor Belchior visitó la redacción del diario Última Hora y brindó todos los detalles de la recopilación y los trabajos que contiene el libro denominado El León Guaraní, material que narra la historia del futbolista Nelson Haedo Valdez.

“Fue una cadena de casualidades, me considero escritor y narrador empírico desde los cinco años. Todo inició trabajando en el CIDE de Minga Guazú (pretemporada de Libertad). Una noche en el hotel me encontré con Tacuara Cardozo y hablando consideré realizar un cuento de una parte de su historia y se lo envié”, comentó y siguió explicando que después “me mensajeó una madrugada Nelson Haedo, desde España: ‘Necesito hablar contigo’, y no lo pude creer. Posteriormente me llamó, me dijo que le gustó mucho la narración de Tacuara y ‘me podrías ayudar a realizar un libro de la historia de mi vida’”, confesó Belchior.