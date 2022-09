Maternidad congelada: Proponen un  método para postergar el embarazo

Se congelan los óvulos y cuando la mujer quiere tener un hijo... y ya no quiere probar de forma natural, puede hacer uso. Dr. Gustavo Manavella, Medicina reproductiva.

Con el paso de los años, esa producción de óvulos baja, ya que la mujer nace con un número determinado de ovocitos, que con los años se acaba. Dicha cantidad de óvulos se denomina como reserva ovárica. Los expertos explican que a partir de los 35 años en adelante, la fertilidad femenina decae abruptamente disminuyendo en cantidad y calidad de óvulos.

El doctor Gustavo Manavella, especialista en Medicina Reproductiva y vicedirector de la Clínica Neolife, sostuvo que en los últimos años más mujeres deciden postergar su maternidad debido a motivos económicos, de estudios, laborales o por padecer enfermedades crónicas como el cáncer.

“La reserva ovárica se define como el potencial reproductivo que tiene la mujer en un momento determinado de su vida. En el transcurso de la vida reproductiva de la mujer, a partir de los 35 a 37 años, esa reserva empieza a declinarse de una forma más drástica”, explicó el profesional.

Agregó que cuando la mujer llega a los 40 años, esta reserva es mucho más pronunciada y cuando la misma se termina, aparece la denominada menopausia. Destacó que cada caso es diferente en toda mujer, pero que es el promedio a nivel general.

El especialista comentó que el método por excelencia para preservar la fertilidad de la mujer es la congelación de óvulos, que es un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad.

En el proceso de congelación se busca incrementar la cantidad de óvulos generados mediante un medicamento que logra el desarrollo de numerosos folículos. A esta primera etapa del tratamiento se la denomina como estimulación ovárica.

“La preservación de la fertilidad puede ser por varios métodos, como la preservación de embriones, de óvulos o de ovocitos, la congelación de semen y la congelación del tejido ovárico que se utiliza con más frecuencia para pacientes oncológicas sobre todo”, refirió.

Manavella explicó que para realizar el procedimiento primeramente se evalúa la reserva ovárica de la mujer y una evaluación ecográfica del recuento de los folículos y, además, una evaluación clínica general, ya que la mujer será sometida a un tratamiento de estimulación hormonal.

procedimiento. El médico comentó que el procedimiento consiste en una estimulación con unas sustancias que se denominan hormonas gonadotróficas, que hacen que los ovarios produzcan muchos folículos y, por lo tanto, brinden una cantidad mayor de óvulos. Esta intervención en el país se realiza en dos clínicas, Neolife y Gibir.

“El procedimiento dura aproximadamente de 8 a 12 días y en ese tiempo, cuando nosotros consideramos que ya está listo el ovario para la extracción de los ovocitos, entonces se prepara a la mujer para ese momento y este tratamiento se realiza en el quirófano de reproducción bajo una pequeña sedación y se aspiran los folículos y se extraen los ovocitos para luego ser congelados”, sostuvo.

Asimismo, agregó que actualmente la mujer posterga el tiempo de maternidad por razones sociales, por ejemplo porque la mujer no quiere todavía, no encontró la persona adecuada para llevar adelante esa responsabilidad o por el simple hecho de que todavía no se siente realizada laboralmente o por motivos de enfermedades.

“Ese es el episodio ideal para preservar y postergar la maternidad. Entonces se le hace el tratamiento y posteriormente se congelan los óvulos, y cuando la mujer quiere tener un hijo, si es que no tiene más de 40 años y ya no quiere probar de forma natural, puede hacer uso de esos óvulos que son de la edad en la cual los congeló y ya no de la edad actual de la mujer”, afirmó.

Acotó que generalmente se congelan de 10 a 12 óvulos si la mujer tiene por debajo de los 36 años de edad.

8 a 12 días dura aproximadamente el proceso para la congelación de los óvulos, mencionó el especialista.

Descongelación

El especialista relató que el proceso de la descongelación de óvulos se realiza cuando la mujer decide embarazarse. Añadió que para ello se prepara el endometrio, que es una capa que se encuentra dentro del útero de la mujer que es lo que se alista para recibir al embrión.

Sostuvo que el endometrio debe encontrarse en óptimas condiciones para que el embrión pueda implantarse y poder crecer de forma efectiva dentro del útero. “Se prepara el endometrio, se descongelan los óvulos y se fecundan con el semen de la pareja o el donante y luego se lleva el embrión u ovocitos que se fecundan hasta el día número 5, y luego se coloca dentro del útero de la mujer”, aseveró. Por otra parte, mencionó que desde la Clínica Neolife, ubicada en Av. Brasilia 760, Tel. (021) 729 9090, están llevando a cabo una campaña denominada Preserva, para que las mujeres conozcan este procedimiento y puedan llevar a cabo un embarazo seguro y eficaz. Los costos de las intervenciones varían de acuerdo al caso.