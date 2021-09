Mateo Balmelli entra al ruedo de posibles candidatos 2023

Luego de una reunión entre los diputados Édgar Acosta (liberal) y Kattya González (PEN), con Carlos Mateo Balmelli, ex director de Itaipú, surgió la posibilidad de armar un proyecto con miras al 2023. Acosta señaló su deseo de que Balmelli sea el candidato, aunque este no confirmó su posición. Los diputados consideran que se debe armar un gran equipo y no elegir al candidato a dedo, sino mediante una elección en una concertación.