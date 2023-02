El móvil del crimen hasta el momento se desconoce y se habla de hasta “una equivocación” en el atentado.

Álvarez salió del trabajo –como cada día– a almorzar. A la mañana fungía de productor en la emisora radial y por las tardes tenía su programa, El mecanismo, de 15:00 a 17:00, donde el contenido era de entretenimiento.

Raúl Ortiz, colega suyo, con quien trabajaba Alex en la radio, mencionó que ayer, antes de las 14:00, el hombre iba en un automóvil a llevar al hermano a su trabajo, en su horario de almuerzo, y que según los datos, en un semáforo ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora y Carlos Domínguez, en el barrio Obrero de Pedro Juan, se les acerca una moto, cuyo conductor apuntó hacia Alex con un arma, le disparó y le acertó en el rostro y el oído.

“Estaba todavía consciente e inclusive le llevaron hasta el Hospital Regional, donde le buscaron para ingresarlo a terapia, pero lastimosamente falleció”, mencionó Raúl.

Durante cuarenta minutos le intentaron reanimar, pero no sobrevivió.

CONFUSO. Entre autoridades y allegados coincidieron en que el joven no tenía amenazas y tampoco en su programa trataba temas polémicos.

“Era una persona que no es polémica, no comunicó si tuvo incidentes con alguien. No hubo amenazas, tratamos siempre de comunicar si hay una alerta, pero no hay una hipótesis, pero podría haber una especie de equivocación”, detalló el colega a 1080 AM.

Por su parte, el comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigación del Departamento de Amambay, dijo que no hay reportes de denuncias o amenazas anteriores.

“No era una persona controvertida, no era un comunicador polémico, no atacaba un sector, llámese político, grupo criminal ni nada por el estilo”, explicó.

Hasta el momento se fueron recabando imágenes de circuito cerrado, donde se pudo identificar que se trató de una sola persona con casco que iba en la moto desde la cual cometió el sicariato.

Ahora se tratará de llegar a esta persona que efectuó el disparo y si hay otra más que ordenó el crimen.

“Todo apunta a que no tenía ninguna relación con el hecho, por su función. Podría existir inclusive una equivocación de objetivo. Estamos trabajando a ver si cuáles son las hipótesis que podrían acercarnos efectivamente al móvil (causa)”, señaló el comisario.

Ocho víctimas más en la zona de Amambay

Humberto Coronel Fue atacado a tiros por un sicario en setiembre del 2022, en Pedro Juan. El presunto autor cuenta con orden de captura internacional y su supuesto cómplice, detenido.

Lourenzo Veras Periodista brasileño asesinado en febrero del 2020, por sicarios en Pedro Juan. Publicaba noticias sobre narcotráfico y ya había recibido varias amenazas. El único procesado fue absuelto en juicio.

Gerardo Servián Coronel Fue asesinado en la ciudad de Ponta Porá, Brasil. No hubo investigación en el país.

Fausto Alcaraz Fue asesinado el 16 de mayo de 2014. Era periodista de Radio Amambay 570 AM. Fue atacado a balazos por dos sicarios a bordo de una moto en Pedro Juan. Nunca hubo procesados.

Marcelino Vázquez Fue asesinado el 6 de febrero de 2013. Era director y periodista de la emisora Sin Fronteras 98.5 FM. Fue acribillado frente a la radio en Pedro Juan Caballero. Fueron procesadas dos personas y solo una de ellas, condenada a 12 años, pero fue absuelto en el 2018.

Carlos Artaza Fue asesinado en abril de 2013. Era fotorreportero de la Gobernación de Amambay. Fue disparado por sicarios, pero su caso nunca se esclareció.

Samuel Román Fue asesinado el 20 de abril de 2004. Trabajaba en la Radio Conquista FM, donde criticaba a los políticos de la región. Un ex intendente brasileño fue condenado.

Santiago Leguizamón. Fue asesinado el 26 de abril de 1991, pero su caso nunca tuvo justicia.