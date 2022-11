Más Sucesos

Incautan armas de ex convicto

La Fiscalía incautó armas de la vivienda de un ex convicto que mantenía en zozobra a la zona del barrio Ciudad Nueva de Asunción.

Según informe del fiscal Óscar Delfino, se incautaron de dos rifles que pertenecían a un ex convicto identificado como Carlos Colmán Arce, de su vivienda ubicada sobre la calle Luis Guanella 2471 entre Capitán Rivarola y Coronel Aguiar.

El agente indicó a los medios que son las mismas armas que visualizaron en un anterior allanamiento realizado en la vivienda.

Informó además que los permisos de portación fueron revocados, tanto por la Comandancia de la Policía Nacional como por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).