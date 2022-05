Más Sucesos

Ordenan detención de ex jefe comunal

El fiscal Celso Morales ordenó la detención del ex intendente de Zanja Pytã, Manuel Ramão Velázquez, cuya propiedad fue allanada y se incautaron de 388 kilos de marihuana.

La Senad detectó la droga en la vivienda ubicada en un barrio industrial. Encontraron que la casa tenía una especie de boquete que conectaba a un baldío, donde hallaron la marihuana prensada.

El ex político, a inicios de marzo, había sido enviado a prisión preventiva por reducción y resistencia. Él iba con otras personas en una camioneta y en un operativo, se encontraron armas en poder de sus custodios, quienes fueron procesados por otros hechos. A los tres se les dio prisión. Sin embargo, el fiscal Morales confirmó que el hombre está libre, por lo que ordenó su detención por el caso de narcotráfico.



Acusan a camioneros por el cierre de rutas

La Fiscalía acusó a dos camioneros por perturbación a la paz pública, por hechos ocurridos el año pasado, donde se produjeron episodios de violencia, tras cierre de rutas. La acusación fue contra dos conductores que hace poco también fueron imputados por extorsión al ministro del Interior Federico González, durante las protestas contra la suba de los combustibles.

Según los fiscales Eugenio Ocampos, Alcides Corvalán y Carmen Bogado, en junio de 2021, Ángel Zaracho y Roberto Almirón fueron implicados en haber liderado, convocado e instruido a personas a que tomen medidas de fuerzas y conductas lesivas.

Según la acusación, se obstaculizó peligrosamente la circulación de personas y vehículos utilizando camiones.

Los fiscales pidieron que el caso se eleve a juicio.



Militar, detenido por intento de feminicidio

Un militar que presta servicios en el Regimiento Escolta Presidencial fue detenido el jueves tras supuestamente haber golpeado brutalmente a su pareja de 25 años, en la compañía Guarapí de Yaguarón, Departamento de Paraguari.

Agentes de la Comisaría 1ª Ñuatí confirmaron que el sargento primero de Infantería Derlis Gómez está recluido en dicha dependencia; el mismo es concubino de la víctima.

Según datos, Gómez y su pareja habían discutido en la mañana del jueves último; tras el hecho la mujer se refugió en casa de una amiga.

Ya cerca de la medianoche, el hombre luego de beber algunos tragos, fue a buscar a su pareja.

Al verla, el uniformado la habría tomado del cuello para arrojarla al piso, luego le dio golpes en la cabeza dejándola inconsciente.