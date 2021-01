Más Sucesos

Suspenden preliminar de Noyme Yore

La audiencia preliminar de la ex defensora general Noyme Yore por lesión de confianza, prevista para ayer, fue suspendida, ya que el abogado Federico Huttemann recusó a la jueza Lici Sánchez por supuesto odio y resentimiento.

En el caso hay 14 acusados más.

La Fiscalía había acusado a la ex titular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) Noyme Yore Ismael y a otros por supuesta sobrefacturación en la construcción de obras en distintos departamentos del país, que eran para sedes de las filiales de la institución.

Según investigaciones, el hecho causó un perjuicio patrimonial de G. 5.033.923.979.

Según antecedentes, desde el 2013 hasta 2014 Yore habría firmado contratos para la construcción de obras en distintos departamentos del país, y pagó sumas de dinero a las empresas contratadas que no realizaron a cabalidad las obras denominadas. Estas iban a ser sedes para la Defensa Pública.