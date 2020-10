Más Sucesos

Renuncia fiscal Adjunto de DDHH

El fiscal Adjunto Ricardo Merlo renunció al Ministerio Público tras 30 años de ejercicio; además, renuncia a la presidencia de la Aso de Fiscales y a la vicepresidencia de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Anunció que la renuncia es para ejercer la abogacía.

“He presentado mi renuncia al cargo de fiscal Adjunto. Me retiro luego de una carrera fiscal de 30 años. Me despido también de la presidencia de la Aso de Fiscales Py y a la vicepresidencia de la Federación Latinoamericana de Fiscales. En adelante me dedicaré a la profesión”, expresó en su cuenta de Twitter.

Merlo se desempeñaba como fiscal adjunto de la unidad de Derecho Humanos.