Más Sucesos

El ex ministro Bajac con cita a preliminar

El juez de Garantías Yoan Paul López citó al ex ministro de la Corte Miguel Óscar Bajac para la audiencia preliminar donde decidirá si eleva o no la causa por supuesta coima a juicio oral y público. El magistrado fijó la importante diligencia para el próximo 7 de octubre, a las 9:00, donde se estudiará la acusación del representante del Ministerio Público.

Según la acusación, Bajac supuestamente solicitó una coima de 626.057 dólares americanos (G. 3.700.000.000) a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, esta última propietaria de la firma Cal Agro SA, a cambio de su voto y la obtención de un fallo judicial.