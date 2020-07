Más Sucesos

Frustrados asaltantes hieren a dos víctimas

Dos delincuentes hirieron a dos empleados de una distribuidora de lácteos de San Lorenzo, al que llegaron para asaltar, pero al no hallar el botín deseado actuaron con suma violencia contra los trabajadores. Al parecer, manejaban información errónea, de que en el sitio había una suma importante de dinero.

Se trata de dos hombres de contextura delgada, que tenían tapabocas. Uno de ellos que portaba un arma de fuego hirió a uno de los trabajadores de un tiro en el brazo. El otro malviviente hirió con un cuchillo en la pierna a un segundo empleado; luego dio varios golpes en la cabeza a una empleada.

Al no encontrar el objetivo, los frustrados ladrones llevaron el dinero de la caja registradora, cuyo monto no fue denunciado y su uso es para vueltos, explicaron en la Comisaría 15ª Central.

El local asaltado está sobre la avenida Avelino Martínez, en Barcequillo, San Lorenzo.