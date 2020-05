Más Sucesos

Confirman a juez en caso de ex diputado

El juez José Agustín Delmás fue ratificado en la causa que investiga al ex diputado Fernando Javier Nicora López Moreira y otros encausados por presunta estafa.

La recusación fue planteada por el imputado Juan Carlos Luciano Muñoz Menna, por supuesta parcialidad manifiesta y falta de independencia al tramitar una excepción que promovió en la causa, según argumentó.

Sin embargo, los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias entendieron que no se probaron las causales de recusación planteadas, con lo que rechazaron el pedido de la defensa.

De esta manera, ratificaron al juez Delmás para entender en la causa. Así, el proceso contra los procesados puede continuar.