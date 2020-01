Más Sucesos

Confirman condena a ex jefe de gabinete

El Tribunal de Apelación de Presidente Hayes, integrado por los jueces Óscar Rodríguez Kennedy, Sara Domínguez y Daniel Gómez, confirmó la condena del ex asesor y jefe de gabinete de la gobernación de la referida ciudad, Félix Humberto Arguello, condenado a 4 años de prisión, y la de su esposa Olivia Natalie Cattebeke a dos años de pena privativa de libertad.

El caso se inició a partir de informes remitidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, alertando que los hoy penados tenían una cuenta corriente en el Banco Visión, en la que depositaron desde el mes de abril de 2011 hasta febrero de 2014 la suma de G. 4.000.000.000. El fiscal acusador fue Luis Said.