Más Selecciones

Llegó Alexis, ausente en el combo anterior

Quien no estuvo en la triple fecha de setiembre, Alexis Sánchez, arribó ayer a Santiago de Chile para ponerse a disposición del entrenador uruguayo, Martín Lasarte, consciente del carácter decisivo de los partidos contra Perú, Paraguay y Venezuela. El delantero del Inter de Milan llegó al país envuelto en una pequeña polémica con respecto a su club de origen, pues el fin de semana no fue tenido en cuenta por Simone Inzaghi y publicó un sugestivo mensaje en sus redes: “Date cuenta. Tú puedes valer mucho, pero si estás en el lugar equivocado, no vas a brillar”. El delantero no realizó declaraciones al sumarse a la selección trasandina. Chile tiene tres ausencias: Eduardo Vargas, Bastián Yáñez y Eugenio Mena.



Cavani siempre está “pronto” para la Celeste

“Hoy nos toca volver a estar de nuevo acá, formar parte de la selección y estamos pronto”, dijo Edinson Cavani, a su arribo a Montevideo, luego de que no estuviera presente en el combo anterior para defender a la selección uruguaya que debe enfrentar a Colombia este jueves, de local. “Trataremos de dar lo mejor para poder sacar puntos importantes en esta triple fecha. En el fútbol siempre hay que tratar de estar pronto; esa es una de las claves que hay que tener en el alto rendimiento, prepararse siempre para cuando te toca”, señaló.



Farías eligió a 26 de entre 53 jugadores

26 son los jugadores que eligió César Farías de entre un total de 53, cuyos nombres figuran a disposición del entrenador de Bolivia para el triple combo de partidos por las Eliminatorias, uno de los cuales es contra Paraguay, el jueves 14 próximo. Entre los elegidos para ir a Guayaquil a disputar el partido contra Ecuador, están los seis futbolistas “foráneos” que suelen ser habituales en la selección del entrenador venezolano. Ya se unieron a las prácticas el artillero del Cruzeiro brasileño y máximo goleador de las Eliminatorias Marcelo Martins Moreno, además del defensor Luis Haquin, del Deportes Melipilla chileno. Otros cuatro jugadores arribarán del exterior a Santa Cruz, puesto de comando de la selección verde.