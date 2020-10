Solicitan la intervención en la Recoleta

Concejales de Asunción encomendaron a la Intendencia a realizar una intervención en el Cementerio de la Recoleta tras robos y denuncias de cobros irregulares.

Días pasados se registró el robo de urnas que contenían los restos de los ex presidentes, doctor Félix Paiva y doctor Luis Riart. Al respecto, el presidente de la Junta, Humberto Blasco, solicitó sumario administrativo para funcionarios responsables de custodiar el sitio. También denunciar el hecho ante el Ministerio Público y elaborar un plan contra la inseguridad en los cementerios administrados por la Comuna.

El concejal Federico Franco Troche solicitó que además se investiguen las denuncias de alto precio que cobran en el columbario habilitado para fallecidos por Covid-19 y los supuestos pagos de “peajes”.



Piden parada de taxi en Zeballos Cué

El concejal Javier Pintos solicitó a la Intendencia Municipal que proceda a habilitar la parada de taxi en la intersección de las calles Félix Trujillo y Tte. Claudio Acosta, del barrio Zeballos Cué, ante el reclamo manifestado por los vecinos del área. Requirió que se informe de lo actuado en un plazo no mayor a 15 días.

Los ediles recordaron que se trata de un pedido de pobladores de hace varios años para la comunidad que no cuenta con transporte público de manera eficiente. El concejal Elvio Segovia indicó que existe una disputa gremial que termina afectando a todo el barrio. Por un lado la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción APTA, que se opone, y por otro la Cooperativa de Taxis 8 de Diciembre, que está de acuerdo.



Metrobús: Aprueban rescindir convenio

Mayoría de concejales aprobaron la resolución a través de la cual la Intendencia resuelve rescindir el convenio de cooperación interinstitucional por el proyecto del fallido Metrobús que fue firmado entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Varios concejales consideraron que lo conveniente era solo tomar nota. El edil Julio Ullón explicó que no compete a la Junta el voto para los casos de rescisión, tanto en procesos licitatorios como de convenios interinstitucionales. Recordó como precedente el caso de Parxin.

Por otro lado, el edil Félix Ayala invitó a sus colegas a participar en una reunión con el MOPC, el próximo lunes, para hablar sobre el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Interurbano (Sitibús).