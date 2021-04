Más Interior

Alto Paraná y Misiones iniciaron vacunación

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó ayer las dosis de vacunas a las Unidades de Salud Familiar (USF) de los 22 distritos del Alto Paraná. Cada uno con su lista de adultos mayores que están en cama y de acuerdo a eso recibieron las dosis para iniciar la vacunación. En total se registraron 519 encamados mayores de 60 años y 3.577 mayores de 80 años. La licenciada Josefina Cabral, jefa regional del PAI, comentó que el domingo se procedió a la vacunación de los abuelitos ubicados en los hogares de ancianos del barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este. Un total de 40 adultos mayores fueron inmunizados. En tanto en el hogar San Francisco de Hernandarias, 20 abuelitos recibieron su primera dosis.

En Misiones, desde el sábado se inició el proceso de vacunación contra el Covid-19 a los adultos mayores y pacientes encamados. Además se aplica la vacuna a los profesionales de blanco, que no recibieron aún porque estaban con Covid. WF/VR



Intendente donó kits de bioseguridad

El intendente municipal de Belén, del Departamento de Concepción, donó ayer a título personal, en el día de su cumpleaños, kits de bioseguridad a 37 instituciones educativas de su distrito en el marco de la lucha contra el coronavirus (Covid-19).

También puso en servicio una fotocopiadora. El intendente Víctor Sanabria decidió festejar su cumpleaños con la donación de los kits a todas las escuelas y colegios de su distrito, a fin de apoyar las medidas de prevención para alumnos y docentes del coronavirus que va en aumento en el departamento.

“No consideré prudente festejo alguno por la situación que pasamos y decidí entregar estos kits, a sabiendas de que la mayoría de las escuelas y colegios no los tiene”. Cada kit contiene 10 litros de alcohol, 10 litros de lavandina, 1 litro de jabón líquido, un paquete de 50 unidades de tapabocas y papel para secado de manos. El costo estimativo del aporte orilla los G. 9 millones. JR



Guairá: Solidaridad con entrega de almuerzo

Más de 50 platos de comida fueron entregados ayer a familiares de pacientes internados con coronavirus (Covid-19) en el Hospital Regional de Villarrica, Guairá. El aporte forma parte de una campaña encabezada por la Pastoral Social y la Cruz Roja Paraguaya, filial Guairá.

La donación se realiza tras la campaña de recolección de alimentos perecederos y no perecederos para elaborar alimentos. Todos los ingredientes fueron donados a las capillas y parroquias de la zona, como también a las oficinas de la Cruz Roja.

La preparación estuvo a cargo de las cocineras del hospital, quienes comenzaron este lunes la elaboración del menú del día, que fue arroz con salsa.

Arnaldo Fernández, coordinador del convenio interinstitucional entre la Pastoral Diocesana y la Cruz Roja, dijo que la campaña durará tres meses y que siguen apelando a la solidaridad de la ciudadanía, para cubrir el almuerzo de todos los familiares. RG