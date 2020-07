Más Interior

Denuncian vandalismo en playa de Misiones

Desconocidos quemaron dos quinchos municipales en la madrugada del viernes en la playa Camping Paraíso, según la denuncia del intendente Michel Flores, de Villa Florida, Misiones. “Quemaron dos quinchos y que solíamos alquilar en la temporada alta de verano. No manejamos aún datos, pero sospechamos que son gente de acá nomás, porque debido a la pandemia no estamos recibiendo turistas. Se va a revisar la cámara ubicada en dicho trayecto. Quedaron rastros de que el incendio fue intencional. Se descarta un cortocircuito porque la playa en este momento está sin servicio de energía eléctrica”. El hecho se denunció en la Comisaría y la Fiscalía. La pérdida económica es de G. 35 a G. 40 millones. VR



Donan víveres a indígenas de Alto Paraguay

El grupo denominado Todos por Alto Paraguay llevó sus donaciones de abrigos, juguetes para niños, frazadas y carne para los indígenas de la etnia Ishir, del distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay.

Los voluntarios acercaron las donaciones de víveres y ropas a la comunidad 14 de Mayo, también conocida como Karcha Balhut. Allí viven 20 familias que recibieron el aporte de las personas solidarias.

Los ganaderos también se unen con la donación de carne para las familias de escasos recursos del Chaco. Paralelamente, a la asistencia otorgada por el gobierno departamental, local y nacional, las donaciones permiten garantizar la subsistencia de las familias en medio de la pandemia por el coronavirus (Covid-19), que ya golpea la actividad laboral y económica. AM