Más Interior

Reencuentro de ex compañeros en el Chaco

Ex alumnos e internos de la Escuela Graduada Nº 693 Virgen de Fátima, de Gral. Díaz, Chaco, se reencontraron después de 40 años. El primer encuentro fue el año pasado y este año el segundo en la mismísima escuela de Gral. Díaz, Chaco. “Fue un trabajo de hormiga, de paciencia, ya que costó ubicarles a los ex compañeros”, dijo Carmelo Fernández, creador del grupo de WhatsApp (con más de 150 seguidores). “Formamos una asociación denominada Gral Díaz Rechávo. Tenemos varios proyectos, ya que los ex compañeros que están por varios países se irán adhiriendo”, mencionó Mario Acosta, presidente de la asociación.



En Misiones inmunizan a unas 800 personas

La VIII Región Sanitaria, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, lleva adelante la intensificación de vacunas del esquema regular, fiebre amarilla, VPH, sarampión, entre otras vacunas. Dicha jornada es denominada Día D, donde son beneficiadas personas de diferentes edades y diferentes comunidades. La jornada de intensificación consiste en la vacunación dirigida a la población vulnerable y susceptible, PAI busca la forma de llegar casa por casa, por concentración e institucional, en las jornadas del viernes 25 de octubre y 8 de noviembre se ha logrado vacunar a más 800 personas. MR



Siguen inconclusas viviendas en Canindeyú

Vecinos de la colonia Brítez Cué, distrito de Yby Pytã Canindeyú, volvieron a repudiar la falta de conclusión de unas 40 viviendas que fueron construidas por el anterior gobierno en el marco del programa Sembrando Oportunidades, y encaradas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Y es que en abril del año en curso, luego de la publicación hecha por Última Hora, constructores fueron contratados para la remodelación de las casas que estaban a punto de derrumbarse. Cabe recordar que la obra fue adjudicada a la empresa MM SA, según la arquitecta Viviana Zarza, del MUVH. EC