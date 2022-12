Más Deportes

Fútbol de salón

El Este recibe al Nacional Categoría 40 años

El Nacional Categoría 40 años de fútbol de salón se cumplirá en Ciudad del Este, del 6 al 9 de diciembre, en el Polideportivo Municipal.

En el Grupo A se encuentran: Concepción, Fernando de la Mora y Presidente Franco. En el Grupo B: Encarnación, Altos y Paranaense.

En la fecha 1, los enfrentamientos son: Concepción vs. Fernando de la Mora, Paranaense vs. Pdte. Franco y Encarnación vs. Altos. Por la fecha 2: Fernando vs. Altos, Concepción vs. Encarnación y Paranaense vs. Franco. En la fecha 3: Franco vs. Fernando, Paranaense vs. Altos y Concepción vs. Encarnación. Avanzan a la final por el título los dos mejores puntuados tras las tres fechas.