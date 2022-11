Más Deportes

Casemiro defiende a Neymar de insultos

Para Casemiro, futbolista de la selección brasileña, Neymar (foto) no se merece los insultos que está recibiendo en redes sociales tras su lesión ante Serbia y por haber mostrado apoyo público al hasta presidente de Brasil Jair Bolsonaro. “No he visto nada sobre esto. Le acabo de preguntar a Vinícus (jefe de prensa). Es una pena que haya gente que le desee algo malo a otra persona. No quiero comentar mucho de eso. Es horrible, me pone muy triste. (...). Neymar no se merece esto”, respondió Casemiro.



Oliseh dice que CR7 fue “un genio total”

Miembro del grupo de estudio técnico de la FIFA, el nigeriano ex futbolista Sunday Oliseh juzgó al portugués como un “un genio total”, al irse al suelo luego de una entrada de Mohammed Salisu el jueves pasado, antes de anotar el penal que le convirtió en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo. “Quizás los delanteros se están volviendo más inteligentes”, dijo en rueda de prensa el exinternacional por Nigeria cuando le preguntaron por qué se estaban pitando más penales en el torneo.