Más Deportes

Futsal

Ñemby vibra con el Nacional C11, 2022

En el polideportivo del Sportivo José Meza, de la ciudad de Ñemby, se puso en marcha el Campeonato Nacional Categoría 11 años de fútbol de salón 2022.

Los resultados registrados en la primera fecha de competición por la Serie A: Caaguazú 7-2 Itauguá y Ñemby 2-3 San Ignacio, Misiones. Posiciones: Caaguazú 2 puntos, San Ignacio Misiones 2, Ñemby 0 e Itauguá 0.

En el Grupo B: Hernandarias 8-1 Amambay y Concepción 10-1 Villa Hayes. Posiciones: Concepción 2 puntos, Hernandarias 2, Villas Hayes 0 y Amambay 0.

Hoy en la ronda 3 los duelos son: Ñemby vs. Caaguazú y San Ignacio Misiones vs. Itauguá. Por el Grupo B: Hernandarias vs. Concepción y Villa Hayes vs. Amambay.

Los compromisos arrancan a las 17:00 en la ciudad de Ñemby.



Básquetbol

San José y Olimpia definen posiciones

Deportivo San José enfrenta a Olimpia Kings en el cierre de la primera etapa semifinal de la Liga Nacional de básquet masculino.

El compromiso será en el Polideportivo León Coundou desde las 19:30.

A su vez, mañana en el Ka’a Kopy, de Colonias Unidas, el Colonias Gold recibe a Libertad desde las 20:00.

El lunes 18 se pone en marcha la segunda etapa de la serie con localías invertidas, con los choques entre Olimpia Kings vs. Colonias Gold (Polideportivo ODD) y San José vs. Libertad (León Coundou).

Lideran la clasificación los equipos de Olimpia Kings y Deportivo San José, ambos con 4 unidades, producto de dos triunfos, mientras que Libertad y Colonias Gold cierran la clasificación ambos con dos puntos, luego de dos derrotas sufridas en la competencia.





Tenis

En plena disputa en Lausana y Budapest

La española Sara Sorribes, número 43 del mundo, accedió este miércoles a cuartos de final en el torneo femenino de tenis de Lausana (Suiza), al vencer a la francesa Clara Burel (106ª) por 6-4 y 6-2.

Al contrario, la otra española en liza en esta jornada, Cristina Bucsa (126ª), quedó eliminada en la segunda ronda al perder 6-1, 5-7 y 6-4 ante la suiza Simona Waltert (154ª).

Otros marcadores: Simona Waltert (SUI) derrotó a Cristina Bucsa (ESP) 6-1, 5-7, 6-4 y Anastasia Potapova (RUS) a Irina Begu (RUM) 6-4, 6-2.





A su vez en el arranque del torneo de Budapest, Hungría, los marcadores fueron: Xiyu Wang (CHN) derrotó a Barbora Krejcikova (CZE/N°1) 6-1, 7-6 (7/1), Shuai Zhang (CHN/N°6) a Ekaterine Gorgodze (GEO) 7-5, 6-1 y Katerina Siniakova (CZE) a Anhelina Kalinina (UKR/N°4) 6-3, 0-0 y abandono.