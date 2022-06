Más Deportes

Juegos Bolivarianos

Montiel se queda con la medalla de bronce

La mundialista paraguaya Minerva Montiel se adjudicó la medalla de bronce en las competencias de boxeo de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar. En duelo semifinal, la púgil compatriota cedió ante su par de Colombia, y se quedó con la tercera posición.

En el rugby seven femenino, Paraguay sigue en racha luego de superar a Venezuela por 17 a 0, misma situación en el futsal masculino, que suma 3 triunfos, la última por 3 a 2 frente a Panamá y va en busca de un lugar en el podio.

La competencia prosigue hoy en donde los nacionales buscarán seguir ganando.





Futsal FIFA

Filosofía y el 3 de Febrero lideran en Honor

Filosofía y 3 de Febrero lideran la clasificación del torneo de Honor de futsal FIFA APF, tras la disputa de la fecha 4.

El elenco de Filo se impuso por 4 a 2 a Colo Colo, mientras que el 3 de Febrero goleó a San Cristóbal por 4 a 1. En otros choques: San Jerónimo 1-1 Pettirossi y 3 de Mayo 0-0 Fomento. La clasificación: Filosofía y 3 de Febrero 9 puntos; San Jerónimo 7; San Cristóbal 6; Silvio Pettirossi 5; 3 de Mayo 4 Fomento de Fátima 3 y Colo Colo 1. La fecha 5: Pettirossi vs. 3 de Mayo, Fomento vs. Filosofía, Colo Colo vs. 3 de Febrero y San Cristóbal vs. San Jerónimo.