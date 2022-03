Más Deportes

Halep se impone y se mete a cuartos de final

En un duelo de tenistas rumanas, Simona Halep, ganadora de dos títulos de Grand Slam, derrotó a Sorana Cirstea y sacó boleto a los cuartos de final del torneo de Indian Wells.

Halep, número 26 del ránking de la WTA, se impuso a Cirstea (27º) por 6-1 y 6-4 en una hora y 22 minutos de juego en la pista central.

De esta forma, Halep, campeona en Indian Wells en 2015, jugará los cuartos de final de este torneo de categoría WTA 1000 por primera vez desde 2018.



Cerro golea y se mantiene en lo más alto

Cerro Porteño aplastó por 8 a 0 a River Plate, en el cierre de la fecha 3 del Apertura de fútbol femenino, y lidera junto a Olimpia con puntaje ideal: 9 unidades.

Los marcadores de la ronda: Guaireña 0-3 Olimpia, Nacional 2-2 General Caballero, Limpeño 3-0 Resistencia, Guaraní 0-2 Sol y Ameliano 0-4 Tacuary. En el plano internacional, Paraguay mide hoy a Brasil desde las 18:30 en la fecha 2 del Sudamericano Sub 17, en Montevideo.



La superfinal de fútbol de playa, desde hoy

Hoy, en el estadio Arena Municipal de la ciudad de Encarnación, se pone en marcha la etapa final de la Superliga de fútbol de playa 2022.

Los duelos: A las 17:00, Deportivo Areguá vs. Garden Club Paraguayo (Serie A); 18:15, San Bernardino FC vs. Atlético San Miguel (Serie B);

19:30, Presidente Hayes vs. Sportivo Luqueño (Serie A) y

20:45: Cerro Porteño vs. Arroyos y Esteros (Serie B).

Avanzan a la ronda final los dos mejores de cada serie y la definición será el domingo 20 desde las 18:00.