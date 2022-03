Más Deportes

Fútbol femenino

La Albirroja cae ante Colombia en el Suda

La Selección Paraguaya femenina perdió ante Colombia por 2 a 0, en el inicio del cuadrangular final del Sudamericano juvenil Sub 17 que se disputa en Montevideo, Uruguay. Anotaron para las cafeteras Gabriela Rodríguez y Linda Caicedo. En el primer compromiso, Brasil aplastó a Chile por 8 a 0. Mañana por la fecha 2, los enfrentamientos son: Chile vs. Colombia (16:00) y Brasil vs. Paraguay (18:30).

Posiciones: Brasil y Colombia 3 puntos, Paraguay y Chile con 0. El torneo clasifica al campeón y vice para el Mundial de India 2022.





Tenis

Rusia es excluida de las finales de la Davis

Rusia, actual campeona (foto), pero excluida de las competiciones internacionales debido a la guerra en Ucrania, será sustituida en la fase final de la Copa Davis en setiembre, anunció la Federación Internacional de Tenis (ITF). Serbia, elegida por “ser el equipo mejor semifinalista”, ya había recibido una invitación para formar parte directamente. Es decir, este puesto podría recaer en Ecuador, Rumania, Finlandia, Colombia, Canadá, Brasil, Eslovaquia, Hungría, Noruega, Japón, Checa o Austria.



Fútbol de salón

Arranca la fecha 2 en la División de Oro 2022

Esta noche se pone en marcha la 2ª fecha de la Divisional de Oro de salonismo. Los juegos para hoy son: Zavalas Cué vs. 12 de Junio (Fndo. de la Mora), San Antonio vs. Varadero (Colegio Dora Giménez de Ñemby) y La Merced vs. Cerro Corá (José Meza). Para el jueves 17: Capiatá vs. Nuestra Señora (Col. María Auxiliadora), Paso Medín vs. Atenas (Seccional de Villa Elisa), Independiente vs. San Alfonso (San Luis) y Artemios vs. Fomento (Escurra). Los duelos arrancan a las 20:00 en Juvenil y 21:00 en Primera).