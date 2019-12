Más Deportes

Esgrima

Viveros, con otra destacada labor en Mundial

La esgrimista paraguaya Montserrat Viveros tuvo destacada labor en la Copa del Mundo de Espada Femenina Junior que se disputó en la ciudad Burgos, España.

De arranque la guaraní sumó 6 triunfos ante representantes de Italia, Japón, Israel, España, Austria y Suiza. En segunda etapa, la derrota fue ante Hungría, cerrando en la ubicación 34 de 203. En la próxima temporada Viveros será parte del equipo de Ohio State, Universidad Norteamérica.









Tenis de mesa

El Nacional de Escuelas cierra la temporada

Con la disputa del Torneo Nacional de Escuelas de Iniciación, la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM) cerró la temporada 2019. Participaron un total de 6 escuelas en el torneo desarrollado en la SND.

Ganadores en Sub 9: Melanie Rodríguez y Blas Llano. Sub 10: Paloma Rivarola y Fabrizio Marin. Sub 12: Sabrina Reyes y Christian Pérez. Sub 14: Arami Núñez y Elías Insaurralde. Abierto: Elías Insaurralde. Especial: Enrique Guillén.



Fútbol de salón

Cooperativa Ñemby es el campeón 2019

Cooperativa Ñemby venció a Adeprof en la final del salonismo ñembyense y se coronó por segunda vez como el monarca de la ciudad.

En la final, la Cooperativa venció por 7-5 y gritó bicampeón en el salonismo ñembyense de la mano del entrenador Pablo Antonio Giménez. El goleador del campeonato fue William Santa Cruz (Cooperativa Ñemby) con 15 goles.