Más de 14.000 estudiantes se quedan sin el almuerzo escolar en Concepción

CONCEPCIÓN

Docentes agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP SN) se manifestaron ayer durante toda la mañana frente a la Gobernación de Concepción, exigiendo la reposición del almuerzo escolar que se cortó desde el viernes por agotamiento de presupuesto y las cuantiosas deudas acarreadas con la empresa proveedora.

Los educadores llegaron con pancartas y cánticos exigiendo a las autoridades departamentales la explicación sobre el presupuesto utilizado para el almuerzo escolar, que solo alcanzó hasta el 9 de agosto de este año. “Venimos a reclamar la inmediata reposición del almuerzo escolar, no es posible que queden millonarias deudas y que los niños soporten el resto del año lectivo sin alimentos”, señaló Arnaldo Domínguez, directivo de la OTEP SN.

Mencionó que las autoridades deben aclarar por qué hay una deuda de más de G. 5.000 millones con la empresa proveedora, Blanca Nieves SA, teniendo en cuenta que cada Gobernación tiene presupuesto para ello.

“Estamos cansados de este tipo de hechos, queremos la inmediata reposición del almuerzo y que expliquen a la ciudadanía el paradero del dinero destinado a la alimentación de los niños”, señaló Domínguez.

Denunció que la merienda escolar solo llegó dos veces durante este año y que, actualmente, muchas escuelas también están sin ese complemento nutricional. “Cada vez debiera llegar más la leche y los complementos, pero solo dos veces entregaron este año”, señaló.

afectados. La señora Epifania Hidalgo, del distrito de Horqueta, acompañó la movilización porque es una de las cocineras contratadas por la empresa proveedora y que también quiere cobrar. “Vengo a manifestar nuestra inquietud, pues no podemos cobrar porque la Gobernación tiene millonarias deudas con la empresa Blanca Nieves”, señaló.

Ricardo Paredes, gobernador que completa el periodo de Luis Urbieta (ex gobernador y actual diputado), destacó que la Gobernación queda con muchas deudas no solo con la proveedora de leche, porque el Ministerio de Hacienda no desembolsa el presupuesto comprometido.

“Deja mucho que desear la actitud del Ministerio de Hacienda con la Gobernación de Concepción, el almuerzo escolar ya solo depende de una reprogración presupuestaria”, manifestó.

lamentable. Unos 14.055 niños de 176 escuelas recibieron el almuerzo escolar de lunes a viernes, desde inicios de marzo hasta el 9 de agosto porque ya se agotó el presupuesto de G. 12.000 millones. Los meses más difíciles del año académico los niños pasarán sin su acostumbrada alimentación.

La mayor parte de la deuda fue acumulada desde el 2015 durante la administración de Luis Urbieta, actual diputado nacional.

En San Pedro toman una escuela en protesta por falta de rubros

Carlos Aquino

SAN PEDRO

Alumnos y padres de familias de la escuela Heriberto Torres, de la compañía San Pedro Poty del distrito de San Pedro de Ycuamandyyu, decidieron tomar la institución ante la falta de rubros. La situación imposibilita seguir habilitando el primer curso de la Media, a pesar de las promesas de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias.

Esta humilde institución está ubicada a 60 kilómetros de la capital departamental; y según denunciaron los padres, 19 alumnos quedan sin poder seguir sus estudios por la falta de rubros.

Señalaron que otro colegio se encuentra muy alejado del lugar, por lo que con mucho esfuerzo de algunos padres y la comunidad educativa se construyó un aula, a un costo de G. 61 millones, con el compromiso de que el MEC entregara rubros para el funcionamiento del primero de la Media, sin embargo, hasta ahora no cuentan con dichos rubros.

La medida de fuerza será por tiempo indefinido, según los padres, quienes no descartan llevar adelante otra más drástica si en los próximos días no tienen respuestas de la cartera estatal. Intentamos obtener la versión del profesor Richard Brítez, coordinador departamental de la zona norte San Pedro, pero no pudimos dar con él.