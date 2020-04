Marvel preparará la nueva cinta Ant-Man

El guionista Jeff Loveness, uno de los creadores de la surrealista serie de dibujos animados Rick and Morty, será el encargado de escribir la tercera película de Ant-Man para la franquicia de superhéroes Marvel. Además de ser responsable de la aclamada ficción animada de Cartoon Network, Loveness elaboró los guiones de ceremonias y eventos tan señalados como la gala de los Oscar y los premios Emmy, informaron este viernes medios de comunicación especializados. Por su parte, Marvel contará en su nueva película con el director de las anteriores entregas, Peyton Reed, que dirigió Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp. También repetirá en el papel protagonista el actor Paul Rudd, que volverá a reunirse con Evangeline Lilly. De acuerdo con The Hollywood Reporter, este contrato se cerró días antes de que la industria cinematográfica se paralizase por completo a causa del coronavirus. EFE