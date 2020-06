Martino: “El vínculo con Paraguay es muy grande”

En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Martino expuso con relación a ese partido consagratorio ante Japón (victoria en penales por 5 a 3): “Uno de los momentos más felices de mi vida como deportista. Todo ese ciclo fueron cinco años de mi vida que los tengo en mi corazón”.

El estratega apuntó acerca de lo que fue esa experiencia: “Llegábamos todos en nuestro mejor momento. Cuatro de nuestros delanteros estaban en clubes importantes y ligas top de Europa. Era una Selección muy fuerte”.

Tras quebrar la barrera histórica de octavos de final, Paraguay cedió ante España, que luego sería campeona: “Si pasábamos España íbamos a llegar más fortalecidos para las semifinales y con la mente puesta en disputar una final que hubiese sido algo extraordinario”, reflexionó el DT.

Acerca de otro ciclo al frente de la Albirroja, Martino remarcó: “El vínculo con Paraguay es muy grande, uno siempre piensa más de la cuenta y no se quiere equivocar. Me ofrecieron volver a dirigir la Selección, pero simplemente no se dio. Te voy a mentir si te digo que no se me pasaba por la cabeza poner en riesgo todo lo que hice en esos cinco años que estuve”.

Gerardo Martino en cinco años (2007 al 2011) dirigió en 72 juegos a la Albirroja, alcanzando los cuartos de final en Sudáfrica 2010 y la medalla de plata en la Copa América de Argentina 2011.