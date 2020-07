Martínez espera tercera prueba

El paraguayo Pablo Martínez Morales, ex futbolista del Lanús argentino, acordó con la dirigencia de San Lorenzo su fichaje y el pase ya fue depositado en la APF para su habilitación. Sin embargo, desde su albergue sanitario, el jugador dio positivo a la prueba del coronavirus y tendrá que permanecer en cuarentena hasta que las autoridades así lo determinen. En diálogo con la FALG, Martínez explicó: “Estoy contando los días para volver a las prácticas. El próximo lunes me realizan el tercer test, de ser negativo en una semana más ya estaría 100% a disposición. Particularmente no siento ningún síntoma”. Se refirió además a su incorporación: “Oficialmente soy de San Lorenzo, pero hace falta una autorización para poder jugar con total tranquilidad”.