Marruecos certificará la medición precisa de la Albirroja

Dejando buenas sensaciones, producto de la intensidad en campo, la Selección consiguió aprobar un nuevo examen en el amistoso ante Emiratos Árabes que pecó de intentar salir jugando desde el fondo siendo atosigado reiteradamente por los nuestros. Esa fue una característica del juego y que Arruabarrera, el técnico del conjunto árabe, se aferró a su libreto, pese a sus propios enredos. Allí hubo una diferencia marcada a favor del conjunto paraguayo y por irresoluto en la definición y la buena respuesta del arquero Eisa, dejaron hasta casi el final del partido un marcador en blanco hasta que fue roto por el gol de cabeza de Fabián Balbuena. En definitiva, la superioridad albirroja en dominio de balón fue clara, salvo en algunos momentos cruzando la mediacancha que el adversario con sucesivos toques se aproximó a la portería de Gatito Fernández, que conoció del susto mayor cuando un disparo dio en el travesaño. La prueba pasó y Barros Schelotto no ocultó su satisfacción por lo expuesto. De todas maneras, esta no es una apreciación certera para la Albirroja, considerando que Emiratos tiene limitaciones. El martes que viene, y probablemente con cambios en la conformación, medirá a un rival mucho más fuerte como es Marruecos, cuya clasificación al Mundial no dejó dudas; lo ratificó en el amistoso ante Chile ganando sin sobresaltos por 2-0. Este será el último cotejo a ser cumplido en Sevilla, España, aguardándose una buena performance de la escuadra nacional que al decir de su propio orientador va afianzándose en la alienación partiendo desde los centrales Balbuena y Gómez, aún quedan por verse los laterales, ya que estamos hablando del fondo. No desentonó la vuelta de Iván Ramírez, mientras Arzamendia no termina de ubicarse; se proyecta con dudas y carente de centros bien puestos. En las próximas horas, el entrenador dará a conocer la alineación, que volvió a presentar a Matías Galarza en la zona media. Al resto lo conocemos entendiendo lógicamente que lo que viene es un contrincante de fuste a todas luces y que el pleito será mucho más difícil. Ya habrá tiempo para que el DT tenga en limpio todo lo realizado y no se quede solo con expresión de deseo. Es imperioso un cambio de mentalidad para el futuro en todo sentido y que los llamados asuman el compromiso de dar vuelta la página tan penosa por la eliminación del Mundial. Sudamericanos Por esta fecha, FIFA Brasil liquidó el pleito ante Ghana por 3-0 exhibiendo un poderío ofensivo revalidado por su buena producción goleadora que fue suficiente en la primera parte para poner las cosas en su lugar. El equipo de Tite, ubicado en el primer lugar del ránking FIFA, es enormemente elogiado no solo por los nombres que cuenta, sino por la intención de un juego abierto y contundente, con un plantel de altísima calidad comandando en la zona media por Casemiro. Argentina, otro de los favoritos, derrotó a Honduras corroborando Messi su genialidad superando ampliamente a Héctor Castellanos a quien lo pusieron para el marcaje individual. Los dos goles del mejor del mundo sentenciaron el resultado. Ecuador igualó con Arabia Saudita a cero en Murcia. La prensa ecuatoriana remarcó la falta de efectividad para superar las excelentes intervenciones del arquero Mohammed Al-Owais aunque sin dejar de valorar la profundidad de su fútbol. Uruguay que tempraneramente se vio obligado al cambio de Ronald Araújo por una lesión apenas arrancada la partida, no pudo con Irán, perdió 1-0 en la ciudad austriaca de Sankt Polten. Las acciones de dominio no concluyeron en gol y el cuadro charrúa debió resignarse a la caída, que es la primera desde que asumió Diego Alonso incluyendo Eliminatorias y los posteriores encuentros disputados. El cierre Brasil se apresta a enfrentar a Túnez el martes. Tite mantendrá la misma fórmula para cerrar la minigira. Argentina verá a Jamaica en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, donde Paraguay protagonizó un amistoso con Perú en la primera gira de Eduardo Berizzo. Ecuador ante Japón que le ganó a Estados Unidos 2-0. Los asiáticos en esta etapa de ensayo habían logrado tiempo atrás un contundente 4-1 ante Paraguay, exponiendo un esquema de alto nivel. Y como estamos mencionando a las cuatro selecciones que representarán a Sudamérica en Qatar se completa el cupo con Uruguay que lidiará con Canadá, que superó al anfitrión de la Copa del Mundo por 2-0. Es probable que Diego Alonso, el estratega charrúa, siga probando al defensor Agustín Rogel, quien hizo su estreno con la Celeste el viernes pasado. No extrañan las variantes que pretende introducir el actual entrenador y el siguiente choque será otra muestra más para la definición de la plantilla que acudirá al Mundial. Camino a semifinal En el orden doméstico, mirando la agenda de la Copa Paraguay entre pasado mañana y el miércoles, se conocerán a los semifinalistas del evento, cuya final es probable se dispute en Encarnación que ya fue inspeccionado por la Dirección de Competiciones y que tiene por deber la finalización de los vestuarios para su aprobación; el resto ya está, como ser terreno y lumínica, por su propia estructura no habrá inconvenientes para la instalación de las cámaras que servirán de monitoreo del VAR. Todo parece conducir que la final de la Copa Paraguay se jugará en el Sur del país. La programación de esta etapa asigna a Guaireña - Ameliano el martes, a las 16:30, en Itauguá, y mismo escenario para 12 de Octubre - Tembetary, a las 19:00. El miércoles en La Visera, Nacional ante Tacuary, a las 16:30, y Libertad - Guaraní en cancha de Sol de América, a las 19:00.