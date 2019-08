Marito y Velázquez llamados por Fiscalía en caso Itaipú

El Ministerio Público prevé otorgarle algunas facilidades a los citados, dándoles la posibilidad de realizar una declaración diferenciada, atendiendo a las prerrogativas de ambos.

El fiscal Pecci confirmó a radio Monumental, que si las autoridades no pueden acercarse hasta la sede fiscal, los agentes del Ministerio Público se trasladarán hasta el despacho de Velázquez y de Abdo para escuchar sus testimonios.

El nombre del vicepresidente es el que con mayor fuerza sonó luego de conocerse el acta secreta firmada el 24 de mayo de este año, ya que una investigación periodística indica que tuvo un papel fundamental en las negociaciones para la firma del acta.

Mensajes de texto divulgados, revelaron que el abogado José Miguel Rodríguez alias Joselo, se presentaba como asesor jurídico de Velázquez ante el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Pedro Ferreira, supuestamente para beneficiar a una empresa brasileña en el acuerdo.

Fuentes de la investigación señalan que la semana que viene también serán citados el ex canciller Luis Castiglioni, el ex titular de Itaipú José Alberto Alderete, Bernardino Saguier Caballero, ex embajador y Alcides Jiménez ex titular de la ANDE. Además de técnicos de estatal de Electricidad.

El Ministerio Público continúa el curso de la investigación donde ya fueron llamados a declarar Pedro Ferreira, José Rodríguez y Benigno López, además lleva a cabo la recolección de información técnica, y otras evidencias referentes al caso investigado.

Peritaje de teléfonos.

En el marco de las investigaciones también se libraron oficios a las telefónicas para el cotejo y análisis de llamadas y mensajes de todas líneas de teléfono que son investigadas y de las personas mencionadas.

Uno de los puntos principales de las pesquisas gira en torno al teléfono celular de José Miguel Rodríguez, alias Joselo, el supuesto asesor jurídico del vicepresidente Velázquez.

Los investigadores deberán confirmar la veracidad de las conversaciones que mantuvo el joven abogado vía mensajería de texto, con la supuesta intención de negociar para el acuerdo.

Sin embargo, la fiscala Liliana Alcaraz, una de las investigadoras, confirmó que Joselo presentó al Ministerio Público un aparato telefónico que retiró el pasado 22 de junio.

La fiscala Alcaraz indicó que el abogado de uno de los posibles indiciados en el caso, manifestó que su cliente perdió su aparato celular con el que había enviado los mensajes al titular de la ANDE , supuestamente por orden del vicepresidente.

Presidente a disposición de la Justicia

“Estamos a disposición de la Fiscalía para colaborar con la investigación y la búsqueda de la verdad”, escribió el presidente de la República Mario Abdo, en un escueto mensaje publicado en la red social Twitter, horas después de hacerse público el llamado realizado por la Fiscalía para que declare, junto al vicepresidente Hugo Velázquez. El segundo del Ejecutivo también hizo manifestó su posición utilizando la misma red social afirmando que “la verdad saldrá a la luz”.