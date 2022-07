Marito tilda a Peña de genuflexo y que tiene atrofiado el cerebro

Mario Abdo comenzó diciendo que lamenta que la política electoral contamine la construcción de políticas públicas y de políticas de Estado. “Ojalá que el discurso mezquino, electoral, no interrumpa el fortalecimiento de esta política pública que debe seguir, sea quien sea el próximo presidente de la República”, significó.

Aseguró que si el vicepresidente Hugo Velázquez llega a ganar las elecciones, seguirá con sus planes porque es del mismo equipo de trabajo.

El presidente de la República aseguró que bajo su gestión, el 99% de las obras se están entregando, inclusive, antes de que concluya el cronograma previsto por el Ministerio de Obras Públicas.

“Ahí quiero decir porque escuché que algunos hablan de que la ruta no te da de comer. Están tan frustrados (por los cartistas) y les rompe el tímpano estos números”, sostuvo. Agregó que anteriormente, el caballo de batalla del cartismo eran las obras públicas.

Sin embargo, según Mario Abdo, su gobierno les cuadruplicó y ahora el discurso apunta a que las rutas ya no son importantes.

“Esa es la incoherencia de gente que habla que dice que la ruta no te da de comer. ¿Cuánto empleo se generó con estas rutas?”, se preguntó el presidente a lo que él mismo respondió que alrededor de 260.000 paraguayos pudieron tener ingresos gracias a las obras viales.

“A ese muchacho que ya tiene atrofiado el cerebro de ser tan genuflexo y subordinado a su patrón, le digo que vamos a seguir desarrollando el Paraguay, a pesar de su electoralismo, y vamos a seguir construyendo este Paraguay”, arremetió.

Agregó que el cartismo seguirá molesto porque esta administración realizó más unidades de salud familiar. “Ellos no hicieron ningún hospital importante mientras nosotros ya estamos haciendo dos en funcionamiento y dos en planificación”, remarcó.

Marito agregó que “cuando empiecen a comparar no dudemos que el atrofiado mental va a decir que no, que los hospitales no sirven”.

INVITACIÓN. El mandatario señaló que desde el Gobierno seguirán “respondiendo con la verdad” a sus adversarios políticos. Insistió en que espera que no se politicen las políticas públicas y se siga trabajando con el sector vial.

“Siempre hay que trabajar con principios, con valores, no hay que tener miedo. Aquellos que se asustan por momentos coyunturales y van detrás del ruido fácil, del camino sin atajos no llegan a buen puerto”, sostuvo. Agregó que el camino puede ser más difícil que otro y que pueden presentarse con más dificultades.

“Se tomaron decisiones. Defiendo los valores y principios. Aquellos que se desviaron de su camino, vengan que acá las puertas están abiertas para seguir construyendo el Paraguay”, significó el mandatario reforzando de esta manera su discurso político durante el acto oficial en el Departamento de Canindeyú.



