Marito se victimiza y asegura que se manipularon con maldad sus dichos

Esto generó una catarata de reacciones de la ciudadanía que mostró su hartazgo a través de las redes sociales contra la gestión gubernativa.

Ayer, Abdo volvió a realizar actividad oficial en el interior. Fue a Ñeembucú para la habilitación en el Hospital Regional de una unidad de hemodiálisis.

Al término del acto se refirió sobre su polémica reacción en Villarrica y aseguró que fue víctima de una manipulación, pero que ya estaba acostumbrado.

“Hay una gran manipulación con mucha maldad. Yo estaba hablando con el periodista Nino Silguero, quien es un amigo, él me dijo que había un señor que necesitaba hablar, yo me referí a él y le dije que no había problema que no soy médico, pero que me haría cargo”, explicó Abdo. Añadió que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Se sacó una parte, se inventó que le dije al señor. Esta es una enorme manipulación que duele, pero estamos acostumbrados y hay que seguir trabajando”, remató.

CAMBIOS EN GABINETE. Una vez más Marito fue abordado sobre posibles cambios en su Gabinete.

Se menciona al titular del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Alejandro Peralta Vierci, como uno de los posibles cambiados.

Abdo subrayó que “los cambios son naturales y hacemos evaluaciones permanentes. Dijimos que entre febrero y marzo íbamos a evaluar todas las carteras”, remarcó sin descartar que efectivamente habría nuevas movidas en el Gabinete.

Otra versión que saltó ayer hablaba del posible cambio del ministro de Educación, el polémico Eduardo Petta, cuya permanencia en el cargo siempre fue ratificada por el jefe de Estado.

El gobernante también se refirió al subsidio a los comerciantes de las ciudades fronterizas con Argentina, sancionada por el Congreso.

Afirmó que Hacienda e IPS están analizando con sus equipos el procedimiento en cuestión y resaltó que existe un remanente del programa Pytyvô 2.0 que puede destinarse a ese fin.

“Vamos a analizar la redacción (de la ley), el impacto y la aplicación de ese proyecto, tenemos la voluntad de dar ayuda a todos los sectores”, agregó el gobernante.