Marito recula y pide al Brasil anular el polémico acuerdo

Buscando desactivar la fuerte crispación política instalada tras hacerse pública la firma del polémico acuerdo bilateral con los brasileños con relación a la compra de potencia de Itaipú para la ANDE, el Gobierno de Mario Abdo Benítez resolvió anoche dar un paso atrás y anunciar que solicitó al Brasil dejar sin efecto el acta firmada el 24 de mayo pasado.

El anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, en Mburuvicha Róga. El titular de la Cancillería reconoció que hubo una ”falla de comunicación” de parte del Gobierno en no dar a conocer correctamente los alcances del acuerdo. No obstante, sostuvo que esto fue aprovechado políticamente por sectores interesados para instalar una campaña de desinformación. Aseguró que ya tuvieron una conversación con sus pares brasileños, quienes supuestamente aceptaron una revisión del documento. Aseguró que el Ejecutivo tomó esta decisión para dar paso a que sean los técnicos energéticos quienes negocien. “Hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las actas partes en el transcurso de esta semana que se inicia, donde solicitaremos la anulación, el dejar sin efecto del acta bilateral, para que vuelva a instancias eminentemente técnicas. Esto no se ha comunicado correctamente y fue aprovechado para una manipulación”, manifestó Castiglioni, quien se mostró nervioso al responder las consultas. “Solicitamos que vuelva a la instancia técnica, en el transcurso de la semana ya se resolverá todo esto y estaremos trabajando con los departamentos técnicos sobre todo lo que atañe sobre la contratación de potencia”, añadió el secretario de Estado. Indicó que en homenaje a la tranquilidad de la ciudadanía, el Gobierno tomó dicha postura. Sin embargo, Castiglioni no supo o no quiso responder el porqué del secretismo en el manejo de la firma del acuerdo. “Vamos a tardar un año, o dos o tres luchando contra la manipulación política de sectores interesados de la oposición y que ha llevado a preocupar a la gente. El presidente quiere que haya paz y que trabajemos, no enfrascarnos en peleas por los intereses creados de ciertos sectores”, añadió. Informó además que ya habló con el canciller brasileño Ernesto Araújo para anular el acta y volver a las discusiones técnicas “de donde nunca debió haber salido”. “Desde octubre del año pasado se ha intentado llegar a un acuerdo entre los técnicos, ante la imposibilidad de que ellos lleguen a un acuerdo sobre algunos puntos, el Brasil solicitó la convocatoria de las altas partes. Ahora nosotros somos los que convocamos, ya hemos hecho la petición y no habría dificultades”, sostuvo el canciller, quien abruptamente cortó la conferencia al recordársele las palabras del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien acusó de “pillos y peajeros” a gobiernos anteriores al hacer hincapié en lo que recibía nuestro país por la energía en años anteriores. Castiglioni aseguró que hoy irá al Senado a responder.