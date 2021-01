Marito pide que no lo tiroteen y espera aplausos a su salida

“Yo quiero los aplausos de salida y no de entrada. Dios tanto me malcría que me puso dos años difíciles, chifladuras de entrada, pero espero los aplausos de salida y me está haciendo caso. Estoy seguro de que la historia se escribe después. No se escribe en el momento”, recalcó en su discurso durante el acto oficial.

El mandatario aprovecha las jornadas de Gobierno para hacer una férrea defensa de su gestión cuestionado por los últimos escándalos de corrupción que salpican a su entorno. Hay fuertes críticas porque no demuestra firmeza a la hora de combatir la corrupción cuando los sospechados son sus aliados.

En otro momento, el mandatario pidió que le dejen de tirotear porque él ya no tiene intención de incursionar en la arena política. La Constitución prohíbe a los ex presidentes candidatarse. “Yo ya no soy candidato a nada. De balde me tirotean a mí. Ayúdenme no a mí, sino a poder seguir trabajando para generar desarrollo para la nación”, expresó.