Marito no baja línea y bancada en Senado sigue desbandada

El presidente Mario Abdo Benítez aún no definió con sus aliados del Senado quién será el líder de la bancada de Colorado Añetete, tras la renuncia presentada por el senador Enrique Bacchetta.

Este escenario demuestra que la Operación Cicatriz es más frágil en la Cámara de Senadores donde el bloque oficialista no tiene posición uniforme y cada uno marca postura en forma individual. Esto, a diferencia de la Cámara de Diputados donde el mandatario cuenta con el apoyo uniforme de los cartistas y tiene mayoría. No obstante, los referentes de Honor Colorado tienen la libertad de conciencia para los temas que no son de la agenda de Cartes. En este escenario, aún no hay unidad para el liderazgo de bancada de Añetete en el Senado y hasta el momento no encuentra quién lo reemplace a Bacchetta. Una opción que están barajando que sea el senador Silvio Beto Ovelar. Al completar su segundo año de mandato, Mario Abdo demuestra su incapacidad para marcar liderazgo hasta en su propio bloque en el Congreso. Debe negociar con todos los sectores para encaminar sus proyectos de gobierno. Un ejemplo de la debilidad del Ejecutivo es que a más de un mes de la presentación de su plan de reactivación económica, aún no avanzó en las negociaciones ante la resistencia de ciertos sectores de apoyar un nuevo endeudamiento de USD 350 millones. Sus aliados del Senado se quedan sin argumentos para defender la gestión del presidente evaluado en su segundo año de mandato como debilitado y criticado por su incapacidad de articulación y falta de liderazgo para encaminar una salida a la crisis. ENOJO. El senador Enrique Bacchetta había oficializado su decisión de renunciar al liderazgo de la bancada de Añetete luego de exteriorizar su malestar por las decisiones e indefiniciones del presidente. Arremetió contra el titular del Ejecutivo por no hacer cambios en su Gabinete y dar un golpe de timón. Afirmó que su salida se debió a que Abdo sigue manteniendo a ministros cuestionados como el de Salud, Julio Mazzoleni y afirmó que hubo daño patrimonial en las compras de insumos médicos. Aseveró que también el ministro de Educación, Eduardo Petta, así como el titular del Indert deben ser cambiados. A pesar de la fuerte presión que hay de sus aliados, el mandatario se resiste a hacer cambios estructurales. Dijo que no es momento de remover a ministros porque están en plena elaboración del Presupuesto 2021. Afirmó que se tomará su tiempo para evaluar y hacer los cambios que él considere necesario ya sea por la pérdida de confianza o por casos de corrupción. Sus aliados del cartismo exigen la destitución del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, denunciado por supuestas irregularidades en el manejo del almuerzo escolar en el tiempo en que fue gobernador de Guairá. Además piden la salida de aquellos ministros que no son colorados y que formaron parte del equipo de la senadora Desirée Masi.



Gobernadores colorados siguen esperando respuesta del Poder Ejecutivo

Los gobernadores colorados habían participado de la reunión que hubo en Mburuvicha Róga para sellar la unidad dentro de la Operación Cicatriz. En aquella oportunidad reiteraron su pedido al presidente de la República para que Hacienda pueda auxiliar con una ayuda adicional a fin de atender las necesidades de asistencia social y de ejecución de obras viales para generar fuentes de trabajo y hacer frente a la crisis por la pandemia. Sin embargo, pasan las semanas y hasta el momento no existe ninguna señal por parte del Gobierno central. Consideran que los acuerdos partidarios no servirán de nada si al final no hay ningún respaldo para hacer frente a las necesidades.