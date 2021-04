Marito instala pabellón y enfermos Covid mendigan por medicamentos

La gestión de Mario Abdo Benítez sigue sometiendo a la población sin las vacunas contra el Covid y los remedios básicos que no hay en el país.

El presidente salió ayer de su despacho y se trasladó hasta la unidad del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE), en Mariano Roque Alonso.

La saturación que hay en los hospitales y centros de salud referenciales obligó a las autoridades sanitarias a la instalación de pabellones de contingencia. En el CIMEE ubicaron 25 camas convencionales que no son terapia intensiva. Cuenta con tratamiento de oxígeno, soporte y unidades para traslado en caso de urgencias. Contrataron 28 médicos y 54 enfermeras.

Las autoridades de Salud no querían llegar al panorama de inaugurar estas unidades que no son de urgencia, sino que se vieron obligadas como la única forma de descomprimir el sistema para dar cabida a otras personas que urgen de camas de terapia intensiva. Es un lugar donde vendrán los pacientes que están terminando su tratamiento y en una situación más estable. No descartan habilitar en otras unidades.

“Habilitamos hoy el Pabellón Respiratorio en el CIMEE, con 25 camas que albergarán a pacientes que ya están al término de su tratamiento. ¡Más firmes que nunca apoyando al sector salud!”, posteó el jefe de Estado en sus cuentas oficiales.

DESCONECTADO. Abdo sigue ausente de la crisis sanitaria y política que vive el país. El martes dio un largo mensaje luego de que fue duramente criticado por esconderse desde el momento en que estalló la crítica situación en los hospitales.

No admitió preguntas de la prensa y se limitó a hacer una especie de rendición de cuentas centrando su mensaje en la serie de obras y otras acciones de Gobierno que no tienen nada que ver con la crisis sanitaria por la pandemia.

El mandatario y su equipo siguen sin resolver la crisis que existe por la falta de medicamentos en los hospitales. Los familiares de pacientes denuncian que no hay nada en las cabeceras sanitarias y que todo deben comprar para mantener con vida a sus seres queridos..

Cada familia gasta alrededor de G. 700.000 como mínimo por día en medicamentos. A esto se suma que los remedios esenciales no hay en el país y muchos encuentran un auxilio en las farmacias en la zona de Clorinda (Argentina).

SIN FECHA. Mientras que la crisis económica avanza golpeando a varios sectores comerciales del país, el presidente de la República mantiene en incertidumbre a la población ante la incapacidad de su gestión para concretar la llegada de las vacunas que ayudarán como contingencia para aplacar la enfermedad.

Hasta el momento solamente llegaron vacunas mediante donaciones. Fracasó la gestión presidencial de conseguir las dosis mediante las negociaciones realizadas con la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo Covax.

El Gobierno explicó que compraron un total de 4.300.000 dosis a través de Covax, pero solo llegaron 36.000 y no llegarán a la meta de inmunizar a todos los médicos y enfermeros para el 7 de abril debido al retraso y las trabas a nivel internacional.

“Si hay que pedir disculpas a la ciudadanía lo hacemos con mucha humildad, no estamos conformes con la vacunación”, expresó en el mensaje que brindó ante la ciudadanía luego de permanecer en silencio durante 24 días sin enfrentar el hartazgo de la población y la crisis política.

Si bien mermaron las manifestaciones exigiendo su renuncia, el jefe de Estado sigue sin tener una salida para resolver la crisis institucional que arrastra con los diputados y senadores.