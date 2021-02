Marito dijo que pagaron el total por dosis rusas

El presidente Mario Abdo Benítez no quiere dar plazo preciso sobre la llegada de nuevas dosis de vacuna contra el Covid-19. Alegó que no quiere dar falsas expectativas a la población y que eso después se utilice en su contra.

El mandatario realizó ayer una jornada de gobierno en la localidad de Naranjal, Alto Paraná.

Allí explicó sobre los trámites que está realizando el Gobierno para acceder a las vacunas contra el coronavirus. Contó que el Paraguay ya pagó la totalidad por un millón de dosis a Rusia.

“No quiero decir nada hasta que no tengamos resultados porque se genera una expectativa y no quiero que se utilice lo que yo digo para después criticar por el no cumplimiento de temas que no dependen del 100% de la gestión del Ministerio de Salud o del presidente”, recalcó.

Todo depende de la logística y de la producción. Mencionó que en octubre del año pasado ya se pagó para garantizar la provisión de medicamentos a través del mecanismo Covax.

Mientras que con la llegada de las 4.000 dosis de Rusia, se pagó el restante 50% para completar el proceso de dosis con este mercado.

OPTIMISTA

El mandatario afirmó que se siente optimista de que en marzo estará llegando la partida de más dosis que ayudarán para poner un freno a la enfermedad.

“El mes de marzo será importante en términos de recibir una cantidad importante de vacunas contra el Covid. Ojalá tengamos buenas noticias rápido. Ustedes saben personalmente he hablado con varios presidentes de la región y hemos manifestado la importancia del acceso a las vacunas”, significó.

El jefe de Estado mencionó que en medio de esa conversación con sus pares de la región, plantearon la posibilidad de firmar un convenio para acceder a vacunas que fueron compradas por algunos países.

“Estamos hablando con otros presidentes de la región para hacer convenios entre países. Algunos países compraron mucho más caro y un mayor volumen que nosotros podamos ir accediendo a esos volúmenes a través de la solidaridad. No quiero adelantar nada”, insistió.

No quiero decir nada hasta que no tengamos resultados porque se genera una expectativa (sobre nuevas vacunas). Mario Abdo Benítez, presidente de la República.