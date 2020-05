Marito critica a aislados porque comparten tereré

“Muchos vinieron con el virus y en algunos casos no hubo distanciamiento físico. Me contaron que se toma tereré y no se tomaron las medidas que deberíamos tomar nosotros mismos”, significó el jefe de Estado en declaraciones a Radio Ñandutí AM.

Por su parte, el doctor Carlos Pallarolas, neumólogo del Hospital Regional de Ciudad del Este, comentó que es bastante inquietante la situación que está pasando en los albergues.

“Nuestros albergados están un poco impacientes y estamos viendo la forma en que puedan ser derivados a sus comunidades, que es algo urgente. Urge el poder de derivarlos en sus respectivas ciudades o departamentos para que esto se aliviane para nosotros”.

Alto Paraná tiene 10 albergues con más de 550 personas que cumplen cuarentena de los cuales más de 170 son positivos. De esta cantidad 40 por ciento son de Caaguazú, el resto de otros departamentos como San Pedro, Itapúa, Guairá y Caazapá. Solo el 10% corresponde a ciudadanos del décimo departamento.