Marito atacó a Cartes y utilizó su informe como escenario electoral

El jefe de Estado dijo que no intentó copar las instituciones y salir de la ley para alcanzar aspiraciones personales.

“Siempre buscamos que nuestras ideas y planes se enmarquen en las reglas del juego democrático. En días en los que se observan proyectos que pretenden sostenerse sin la voluntad popular y por fuera de las reglas del Estado de Derecho, tanto en la esfera nacional como internacional, puedo decir que nuestra principal contribución ha sido luchar frontalmente, con acciones firmes, contra toda manifestación que busque degradar a la República, para ponerla al servicio de intereses particulares o ambiciones autocráticas”, sostuvo.

El titular del Ejecutivo siguió su discurso haciendo alusión al modelo de conducción política de Horacio Cartes. En esta línea dijo que durante su gestión, comparada a la del ex presidente, no buscó entrometerse en cuestiones de la Justicia y no intentó incidir en las elecciones de autoridades de organismos ajenos al Ejecutivo.

“Es el momento de reafirmar que así como no busqué cooptar ninguna institución para evitar el control sobre mi gobierno; así como no me entrometí en las cuestiones propias de la Justicia; así como no intenté incidir en la elección de autoridades de organismos ajenos al Poder Ejecutivo; así como no humillé a la función pública, poniéndola al servicio de corporaciones o grupos mafiosos; así como no aproveché información privilegiada del Estado para alimentar los negocios particulares de nadie; del mismo modo, puedo asegurar que no renunciaré a mi obligación de trabajar por las necesidades de la población”, añadió el mandatario.

“Hoy miramos hacia atrás y valoramos haber sido, aun en los momentos más críticos, portadores de un mensaje franco y abierto de cara al pueblo, y no los proyectistas de algún itinerario de acaparamiento de las instituciones republicanas y de degradación de los valores de la sociedad”, añadió el mandatario, ante un Congreso que apenas llegó al cuórum.

COMBATE. En su exposición, Abdo hizo referencia a la presencia del avión iraní en nuestro país, y se jactó de que su Gobierno fue el que más atacó al crimen organizado.

“Recientemente colaboramos para determinar las irregularidades y circunstancias sospechosas del arribo de un avión y su tripulación venezolana-iraní, cuyos integrantes son señalados de haber participado en el transporte de armas en el marco del terrorismo islámico, según revelan los informes de organismos internacionales”, dijo.



los puntos de su gestión



Salud: “Desarrollamos con rapidez y precisión un programa de fortalecimiento de la red de salud pública, que otorgó una potencia incomparable en términos de atención y recursos y modernización”.



Economía: “Implementamos políticas de contención orientadas a que los trabajadores sientan, lo menos posible, las consecuencias de todo esto que estamos viviendo. No pusimos en riesgo el déficit fiscal”.



Educación: “El Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 es una ambiciosa iniciativa que busca afrontar, de forma seria y con espíritu de consenso, el necesario mejoramiento de la calidad de la educación”.



Obras públicas: “Al haber construido más de 3.200 kilómetros de asfaltado, este gobierno ha erigido un récord respecto a todos sus predecesores, superando en demasía a la administración que nos tocó suceder”.



Agricultura: “Asistimos a través de programas y proyectos que permitieron acceso a la tecnología, y una mejor inserción competitiva en cadenas de valor para la agricultura familiar, a pesar de la sequía”.





Primera infancia: “Aprobación del proyecto “Atención Integral a niños y niñas de 0 a 3 años en Capital y 10 departamentos con Enfoque Comunitario”. Programa abrazo y Ciudad Móvil Mujer, otros programas.



En contraste con un pasado gubernamental oscuro y arbitrario, pudimos encargarnos de la gestión pública.



Espero acabar con la práctica política de buscar echar

raíces permanentes en la conducción nacional a cualquier precio.



No humillé a la función

pública, poniéndola al servicio de corporaciones o grupos mafiosos.

Mario Abdo Benítez