Marito afirma que por “salud mental” ignoró al cartismo

El presidente Mario Abdo Benítez respondió que por salud mental prefirió no ver la convención de Honor Colorado, en donde el ex presidente Horacio Cartes se despachó en su contra y lanzó todo tipo de acusaciones.

Abdo Benítez minimizó completamente el ataque que recibió de sus adversarios de la ANR. “Realmente por salud mental no vi la convención y no me interesa lo que haya dicho”, retrucó el jefe de Estado. Entre la serie de críticas que lanzó Cartes, señaló que Marito pactó con los enemigos del Partido Colorado antes que con los propios colorados.

CDE. El presidente opinó sobre la renuncia presentada por Sandra McLeod y le pareció correcta. “Me parece bien que haya renunciado y se está llevando adelante el proceso de intervención”, acotó, tras participar de una actividad organizada por el Ministerio de Salud en Mariano Roque Alonso. Era en el momento en que seguía el debate en la Cámara de Diputados, que luego resolvió aprobar la intervención.

Horas antes de esta actividad, el mandatario se reunió con los enemigos políticos del clan de los Zacarías Irún, en Palacio de Gobierno. Se trata de los concejales que están en contra de la administración de Sandra McLeod y que ayer celebraron la intervención.

Los concejales adelantaron que se realizarán elecciones y que tienen todas las posibilidades de ganar al clan Zacarías Irún.

CIEN DÍAS. Horas más tarde, durante su visita a Hohenau, el mandatario reconoció que durante sus primeros cien días de gobierno sintió el peso de las decisiones que tomó. “Muchas veces uno se cuestiona internamente si uno va a continuar transitando el camino de los principios o va a ir cediendo para lograr gobernabilidad. El camino de los valores es el camino difícil, muchas veces me he cuestionado a mí mismo si vale la pena, y les digo que sí realmente vale la pena”, sostuvo.

Dijo que es difícil recibir tantas calumnias, difamaciones e injurias que recibe tratando de construir un país diferente.

Mencionó que su deseo es “que le dejen trabajar”.

“Estamos convencidos de que con lo que estamos haciendo vamos a construir cosas importantes”, sostuvo y citó como una de ellas la renovación judicial y la designación de los dos nuevos ministros de la Corte Suprema.

El titular del Ejecutivo señaló que seguirá construyendo institucionalidad, a pesar de que le quieran poner palos a la rueda.