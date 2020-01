Mario Ferreiro declaró amenaza de Soares para sacarlo de la Comuna

Ayer se presentó ante la Fiscalía el ex intendente de Asunción Mario Ferreiro y apuntó que fue víctima de amenaza y extorsión semanal por parte de Camilo Soares durante dos años mediante fotocopias de lo que supuestamente sucedía en la Municipalidad.

Ferreiro fue convocado a prestar declaración como indagado, ante la fiscala Stella Mary Cano, en el caso de que supuestamente existiría una caja de recaudación paralela en la Comuna asuncena. En la ocasión, dijo que renunció por una consecuencia política de un hecho jurídico, porque ya había votos para la intervención. El ex intendente refirió que en el 2017 comenzó una presión hacia él, a partir de una ruptura política del partido PMAS, para que él resuelva las diferencias financieras y políticas del movimiento. Alegó que recibía constantemente las amenazas. Supuestamente Soares llevó estas fotocopias a programas de televisión, las publicó en diferentes radios y después se hizo correr con figuras políticas muy prominentes. GRUPO DE Telegram. “Yo comienzo a tener conocimiento de ese material a través del propio Camilo. Primero pregunté a las personas que aparecen ahí (chat), y todas me negaron. Igual yo mandé preguntar algunas cosas específicas que aparecían en esas fotocopias”, señaló Mario. Mencionó que averiguó lo de la empresa 8A, contratada en el 2015, durante la administración de Arnaldo Samaniego, y que supuestamente no hay vinculación de contrato para pedirle plata a 8A. “Yo lo que entiendo de los famosos chats es que son armados para generar el hecho político final, que fue el pedido de intervención, porque no hay soporte técnico que corrobore que existe”, afirmó. Ferreiro dejó algunos documentos “para que las acusaciones se desmonten” y dijo que ampliará su declaración. El abogado Guillermo Ferreiro explicó que se entregó toda la documentación de empresas que ni siquiera habrían sido beneficiadas con algún contrato, por ejemplo, TX, que supuestamente no recibió ningún pago. Mario también apuntó al Partido Colorado como oportunista, que tomó la ocasión para sacarle “justito un año antes del nuevo intendente”. DENUNCIA. En cuanto a lo que expuso la ex directora de Transparencia de la Municipalidad, Carina Benítez, de que Mario Ferreiro sabía de la caja paralela, explicó que pidió a la fiscala que exhiba el documento de que se presentó oficialmente eso a Intendencia. “No existe, no hay una nota certificada informando de esa investigación”, dijo. El abogado mencionó que al leer la declaración de la mujer, lo primero que ella dijo es que no conoce la existencia de ninguna caja paralela. Refirió que le comentó al ex intendente que estaba investigando y que no presentó siquiera el informe preliminar. Mencionó que hubo una reunión donde ella le comentó que estaba investigando algo y que Mario habría ordenado que se le dé trámite en la Jefatura de Gabinete y por eso, cuando se allanó, la Fiscalía encontró ahí la carpeta. “Estaba donde tenía que estar para iniciar los trámites que pasa por Asesoría Jurídica y otras oficinas… yo no pude haber cajoneado”, dijo Mario. Adelantó que a medida que avance la investigación, brindará más detalles políticos, sobre qué ocurrió en esos días.





Es muy armada la historia... hice constar que no fui parte de ningún esquema de recaudación, no tengo ninguna caja paralela.



En un momento tuve miedo que me hagan un Curuguaty, porque es tan grande la ambición política en Paraguay. Mario Ferreiro, ex intendente.